人民网蒲甘1月8日电 （记者李秉新）1月8日，缅甸蒲甘周恩来凉亭修缮工程启动仪式在蒲甘举行。中国驻缅甸大使陈海、缅甸宗教文化副部长吞翁、中国驻曼德勒总领事陈辰以及缅甸投资与对外经济关系部副部长丹昂觉等出席启动仪式。

陈海在致辞中说，今天是一个十分特殊的日子。61年前的今天，中国人民敬爱的周恩来总理在访问缅甸期间专程到访蒲甘。今天也是周总理逝世46周年纪念日。周恩来总理生前曾9次访问缅甸，为中缅友好关系作出了不可磨灭的贡献。1961年1月8日，周总理到访蒲甘，并向瑞喜宫佛塔捐赠善款。缅甸友人用这笔善款在佛塔旁修建了这座凉亭，供民众休息纳凉之用，它是中缅友好的象征。睹物思人，我们格外怀念敬爱的周恩来总理。中缅老一辈领导人缔造的中缅友好关系经受住了历史风云的考验，中缅传统胞波情谊在共建中缅命运共同体的进程中正在焕发新的生机。蒲甘周恩来凉亭修缮工程充分说明中国对缅政策面向全体缅甸人民，是为缅甸国家好，为缅甸人民好。我们愿同缅甸各界一道，从周恩来凉亭的史话中汲取推动中缅友好的智慧和力量，为共建中缅命运共同体作出不懈努力。

吞翁在致辞中表示，今年是周恩来总理访问蒲甘61周年，周恩来凉亭是中缅传统胞波友谊的见证。缅中人民之间互称“胞波”，特指缅中两国人民亲密无间的友好关系，不用于他国。我们两国在外交、政治和安全等领域长期保持密切合作，在文化领域的交流与合作也必将促进中缅友谊薪火相承，绵延不绝。

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