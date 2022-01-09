人民网蒲甘1月8日电 （记者李秉新）由中国政府援助的缅甸世界文化遗产他冰瑜佛塔修缮项目8日在缅甸古城蒲甘启动。中国驻缅甸大使陈海、缅甸宗教文化部副部长吞翁、中国驻曼德勒总领事陈辰、缅甸投资与对外关系部副部长丹昂觉等出席启动仪式。

陈海在致辞中祝贺项目正式启动。他表示，蒲甘佛塔是缅甸人民的文化瑰宝，也是举世闻名的世界文化遗产。2016年8月缅甸发生强烈地震，蒲甘地区近400座佛塔不同程度损坏。中国政府第一时间派专家组前来蒲甘考察，和缅方共同商定佛塔修复方案，并向缅方提供现汇援助，帮助缅方实施初步紧急维护工作。

他冰瑜佛塔是蒲甘最高的佛教建筑，也是缅甸最著名的佛塔之一。中缅双方经多次商谈，共同确定由中方对因地震而受损的他冰瑜佛塔进行修复。2019年5月以来，中方已先后完成佛塔主体结构评估、佛塔紧急加固工程、总体修复方案深化设计等工作。以此次修复启动为契机，中方团队将与缅方按照联合国教科文组织关于世界文化遗产保护要求，发挥最好水平，全面开展他冰瑜佛塔的整体修复工作，共同维护好这一人类共同的文化遗产。

缅甸宗教和文化部副部长吞翁表示，缅中佛塔修复合作，使两国“胞波”友谊更加密切。两国文化交流与合作对保护文化遗产至关重要，两国在此领域的合作必将促进两国友谊薪火相传。

他冰瑜在缅语中意为“宏大”，该佛塔建于1144年，塔高66米，是蒲甘古城最高的佛塔，在缅甸人民心目中也享有极高的宗教地位。

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