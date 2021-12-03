王禹蘅 苏缨翔 马若思 马天翼

8月10日，中共中央总书记、国家主席习近平给“国际青年领袖对话”项目外籍青年代表回信，对他们积极到中国各地走访、深化对华了解表示赞赏，鼓励他们加强交流互鉴，为推动构建人类命运共同体贡献青春力量。

“国际青年领袖对话”项目是由中方智库机构发起的中外青年交流机制。来自28个国家的36位项目外籍青年代表给习近平写信，祝贺中国共产党百年华诞，讲述他们在中国各地走访时的所见所闻、所思所想，表示愿做中国与世界沟通的桥梁。

出生在阿根廷，后来移居西班牙的娜蒂亚·胡特尼克是北京塞万提斯学院文化负责人。2016年，她来到中国，开始文化之旅。近日，娜蒂亚接受人民网采访，讲述了在中国工作生活的经历、对中国发展的看法。

“很高兴能成为中国发展的一部分”

2013年第一次到中国组织艺术展后，娜蒂亚对中国心动了。在西班牙学中文、到广州工作、来北京大学学习……随后几年，娜蒂亚一直为在中国生活做准备。现在，她负责组织北京塞万提斯学院的所有文化活动，“我现在教西班牙语，与中国人民分享西班牙语国家的文化。”

在中国的5年，娜蒂亚去了很多地方。她说，“中国文化很古老，一切都很不同。每一件小事，背后都有很多知识，包括历史、艺术、食物、语言等等，我很喜欢了解这些。”

娜蒂亚表示，中国发展进步的速度之快是令人难以置信的。 “我希望中国走自己的路，继续发展，与所有国家分享文化和知识。” 娜蒂亚说，“我很高兴待在中国，能成为中国发展一部分。”

“建起一座互通中外的文化桥梁”

收到习近平主席回信后，娜蒂亚感到很兴奋：“整封信都给我留下很深的印象。他希望我们能够与中国青年一起，分享并建设一个强大的人类命运共同体，做更多有益的事情。”

娜蒂亚认为，当今世界，各国都需要一位有着清晰想法的强有力领导者，让每个人为共同的目标而努力。“人类命运共同体的意义在于所有人、所有国家为了一个美好共同的目标努力。”

在娜蒂亚看来，每个人的行为在不久的将来都可以改变国家乃至整个世界。“我们做的每一件小事，都可以改变很多。”她说，“对我来说，最棒的是和中国朋友一起合作。我们可以向中国人展示，也可以向国际社会展示，外国人在中国可以一起创造价值。”

娜蒂亚的工作就是向中国介绍西班牙语国家文化，同时将中国文化传递给世界。“就像建起一座文化桥梁，通过中国和其他国家，共同构建人类命运共同体。”娜蒂亚说。

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(责编：苏缨翔、常红)