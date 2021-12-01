王禹蘅 苏缨翔

8月10日，中共中央总书记、国家主席习近平给“国际青年领袖对话”项目外籍青年代表回信，对他们积极到中国各地走访、深化对华了解表示赞赏，鼓励他们加强交流互鉴，为推动构建人类命运共同体贡献青春力量。

“国际青年领袖对话”项目是由中方智库机构发起的中外青年交流机制。来自28个国家的36位项目外籍青年代表给习近平写信，祝贺中国共产党百年华诞，讲述他们在中国各地走访时的所见所闻、所思所想，表示愿做中国与世界沟通的桥梁。

华一卿，来自巴西，是复旦大学研究员，联合国高级顾问，金达尔全球大学副教授和副院长。目前，她正帮助联合国南南合作办公室制定未来四年的战略计划。2018年，华一卿来到中国生活，近日她向人民网讲述了在中国工作生活的经历、对中国发展的看法。

“最打动我的是中国人的抱负心”

在印度生活了3年，又在美国生活了6年，现在华一卿来到中国。“在中国生活，让我感到非常幸福和安全，这是一个蓬勃发展的地方。创新、想法和新技术都从这里开始，我们正处在世界上所有新事物的中心。我认为亚洲正逐渐成为全球发展转型的中心，在上海工作给我的感受尤为明显。”华一卿说。

中国的发展变化令华一卿感触颇深：“2012年以前，我曾来过中国很多次，包括北京、上海、厦门等地。最打动我的是中国人的抱负心，不仅在领导层，更在国家基层百姓当中，他们已经给自己和国家定下了目标。这是我想要更好去理解的东西，我也把这一点用到了我的工作、生活中，还想把这一点带到我的祖国巴西。”

她希望中国经济向着数字化、可持续性方向的转型的同时能给世界带来新机遇。国际政治经济合作是华一卿的主要研究领域，她说，“巴西和中国的关系一直很稳定、繁荣，但现在贸易往来越来越集中于某些产品，特别是农产品。我们要关注未来如何能够增加巴西向中国出口商品的价值和多样性。”

“我相信人类命运共同体表达了人类共同愿景”

收到习近平主席的回信，华一卿非常开心。“这表明他是一个开明的人，愿意倾听中外青年的声音，倾听他人和激励他人，是当今21世纪领导人至关重要的两个特质。”她说。

华一卿认为在这个非常关键的历史时期，习近平是一个非常鼓舞人心的、有远见的领导人。信中提到的推动构建人类命运共同体给她留下了深刻印象。她说，“国际社会再也承受不起破坏环境、不平等差距加大造成的恶果。在积极的竞争中，我们可以试图缩小差距，营造更干净的环境，建设更公平、包容的社会。”

华一卿说，“我相信人类命运共同体表达了人类共同愿景。无论国籍，不论我们来自何方、将前往何方。我们都想要一个安全的世界、一个繁荣的社会、一个干净的环境，这才是我们今天应该构建的竞争和合作关系，是我们作为人类共同的价值观。”

(责编：苏缨翔、常红)