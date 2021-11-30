人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“外国青年眼中的习近平”之二：

门杜：中国人的“艰苦奋斗”让我深受感染

于洋 张文捷 苏缨翔 马若思 马天翼 
2021年11月30日15:55 | 来源：人民网-国际频道
小字号

8月10日，中共中央总书记、国家主席习近平给“国际青年领袖对话”项目外籍青年代表回信，对他们积极到中国各地走访、深化对华了解表示赞赏，鼓励他们加强交流互鉴，为推动构建人类命运共同体贡献青春力量。

“国际青年领袖对话”项目是由中方智库机构发起的中外青年交流机制。来自28个国家的36位项目外籍青年代表给习近平写信，祝贺中国共产党百年华诞，讲述他们在中国各地走访时的所见所闻、所思所想，表示愿做中国与世界沟通的桥梁。

门杜，来自喀麦隆，是北京大学国际关系学院博士研究生，他和几位朋友联合创立了中非青年联合会。在学习生活中，他一直致力于促进中非青年之间的交流。近日，他向人民网讲述了他眼中真实生动的中国。

“中国人的幸福是通过努力获得的”

出于对中国的好奇，门杜来到了中国，他想通过自己的所见所闻，了解这个在他眼中“不同寻常”国家。

在山西省吕梁市兴县，他有机会跟着当地的驻村“第一书记”，了解村民的实际生活状态；在贵州，他看到了在山区，中国政府如何通过易地搬迁让大家过上更好的生活；在新疆，他感受到了当地特色文化，着迷于人与自然的和谐共赢。

“俗话说‘百闻不如一见’，我们必须走进中国，才能读懂中国，然后才能把我们了解的中国分享给国际社会。”门杜认为，“勤奋”是中国人共有的良好品质，通过努力，中国人过上了好日子。中国共产党和中国政府坚持以人民为中心，不断增进民生福祉，也让门杜深受启发。

“希望能架起一座中非对话的桥梁”

门杜认为，习近平主席在回信中与国际青年们分享了中国式哲学——“艰苦奋斗”的精神。“这需要我们在个人经验的基础上学习并了解真实的中国，然后将这一经验带回自己的国家，与国际社会分享。”

能收到习近平主席的回信，门杜非常开心。“这表明习近平主席非常重视国际学生和生活在中国的外国青年，我也很感激他对青年对话和青年交流的关注。”他说。

“我的工作实际上是把非洲文化传递给中国青年，并通过中国青年进一步了解和认识中国。”门杜表示，希望通过自己的实际行动，架起一座中非对话的桥梁。 

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部