本报北京11月24日电 （记者肖新新）11月24日，中共中央对外联络部以视频方式面向非洲举办十九届六中全会精神宣介会。多哥保卫共和联盟总司库、国民议会议长采冈，肯尼亚朱比利党总书记图朱等出席并致辞，来自非洲40多个国家50多个政党和政治组织的200多位政党领导人和青年代表参会。

中共中央对外联络部部长宋涛向非方全面宣介了十九届六中全会及其审议通过决议的重大历史意义，强调党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，坚持人民至上，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。“两个确立”反映了全党全军全国各族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。中国共产党高度重视同非洲政党交流互鉴，希望双方青年积极参与中非友好合作，为促进新时代中非关系发展贡献智慧和力量。

与会非方代表热烈祝贺中共十九届六中全会胜利召开，高度评价中国共产党百年来特别是中共十八大以来以习近平同志为核心的中共中央领导中国人民取得的举世瞩目成就，认为中国式现代化道路拓展了包括非洲国家在内的广大发展中国家走向现代化的途径，表示愿同中国共产党加强交流往来，开创非中伙伴关系新时代。

加蓬民主党副总书记阿耶努表示，习近平新时代中国特色社会主义思想开辟了马克思主义在中国发展的新境界。在这一重要思想的科学指引下，中国共产党带领中国人民坚定走符合自身国情的发展道路，必将为世界和平发展和人类进步事业不断作出新的更大贡献。

南非共青团全国第一副书记莫沙表示，中共十八大以来，中国各领域取得历史性发展成就，为包括非洲国家在内的世界各国政党树立了典范。非方期待与中国共产党深化友好交往，不断加强自身政党建设，实现国家快速发展，努力构建更加紧密的非中命运共同体。

布隆迪保卫民主力量全国书记穆托尼表示，中国共产党在百年奋斗中，始终坚持推进实践基础上的理论创新。习近平新时代中国特色社会主义思想内容丰富、思想深邃，引领新时代中国各领域取得巨大发展成就，值得包括非方在内的国际社会和各国政党不断深入研究借鉴。

《 人民日报 》（ 2021年11月25日 02 版）

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