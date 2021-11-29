苏缨翔 刘宁 彭昱凯 于洋 王禹蘅

8月10日，中共中央总书记、国家主席习近平给“国际青年领袖对话”项目外籍青年代表回信，对他们积极到中国各地走访、深化对华了解表示赞赏，鼓励他们加强交流互鉴，为推动构建人类命运共同体贡献青春力量。

“国际青年领袖对话”项目是由中方智库机构发起的中外青年交流机制。来自28个国家的36位项目外籍青年代表给习近平写信，祝贺中国共产党百年华诞，讲述他们在中国各地走访时的所见所闻、所思所想，表示愿做中国与世界沟通的桥梁。

来自巴基斯坦的明竺，目前是清华大学“一带一路”研究院的一名研究员，由于对中国发展和中国外交政策感兴趣，六年前她来到中国，开始中国之旅。近日，明竺接受人民网专访，她向人民网讲述了在中国工作生活的经历、对中国发展的看法。

“希望我们能成为更好的桥梁”

“我们欢迎更多国际青年来华交流，希望中外青年在互学互鉴中增进了解、收获友谊、共同成长，为推动构建人类命运共同体贡献青春力量。”习近平主席在回信中这样寄语。

在中国生活六年的明竺对信中的这句话深有感触：“如果认真听一听中国的官方声音，看一看中国正在推进的‘一带一路’建设，看一看中国为世界各地年轻人提供的机会，你就会发现中国是真正开放的。”

在明竺看来，合作的前提是人们彼此喜欢。“我们应该成为朋友，互相信任，互相激励，互相帮助。这是各国前进的方向。”

明竺认为，中国的发展对像她这样来自发展中国家的人来说意义重大，“我想让巴基斯坦的人们知道中国是如何发展的。”明竺说，“我认为‘中国梦’是一个全球性的梦想，也代表着我们未来的共同愿景。”

像明竺一样来中国工作生活的外国年轻人有很多，“非常感激中国带给我们的机会，我能感受到中国是支持我们的，希望我们能成为更好的桥梁，与中国一同展望未来。”明竺说。

“中国发展道路引起我很大共鸣”

“中国找到了自己的发展道路。”这是明竺来中国的第一个原因，也是发展中国家青年向往中国的一个重要原因。

明竺认为，将人民放在首位，是中国共产党优秀的执政理念。“这将是其他发展中国家找到自己的道路并取得成功的先决条件。”

“中共党员的目标是奉献和给予，是关于你能做什么、能给予什么、能激发什么，而不是个人主义。”明竺说。

中国人的努力让明竺深受感染。“他们想要不断进步，想要持续作出贡献。”明竺说，“这引起了我很大共鸣。我们这些生活在中国的外国人，觉得自己是属于这里的。中国帮助我们学习到更多，成长更多。我们希望继续努力，为实现人类命运共同体的共同目标作出贡献。”

(责编：苏缨翔、常红)