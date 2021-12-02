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8月10日，中共中央总书记、国家主席习近平给“国际青年领袖对话”项目外籍青年代表回信，对他们积极到中国各地走访、深化对华了解表示赞赏，鼓励他们加强交流互鉴，为推动构建人类命运共同体贡献青春力量。

“国际青年领袖对话”项目是由中方智库机构发起的中外青年交流机制。来自28个国家的36位项目外籍青年代表给习近平写信，祝贺中国共产党百年华诞，讲述他们在中国各地走访时的所见所闻、所思所想，表示愿做中国与世界沟通的桥梁。

谭嘉煦，来自美国，1998年第一次来到中国留学，2005年开始在中国生活。他是“手摇中国”适能运动俱乐部联合创始人，致力于解决残障人士出行问题。近日，他向人民网讲述了在中国工作生活的经历、对中国发展的看法。

“我对中国过去20多年的变化表示钦佩”

在中国的这些年，谭嘉煦去过很多地方。“我看到了中国完善的基础设施建设和人们生活的巨大变化。”他说，“2017年，我第一次去贵州走的都是泥土路，景色很美但非常贫穷，当时有一条高铁隧道正在修建。当我2019年再次来到贵州，土路已经变成了坚实的水泥路，更干净更便利了，那条高铁隧道也建成了。”谭嘉煦对中国过去20多年的变化和未来的发展表示钦佩，他认为这是中国正确的发展方向。

中国文化的包容令谭嘉煦印象深刻，他把文化交流作为自己生活的一部分。“无论在工作还是生活中，我一直在努力弥合东西方之间的隔阂。”谭嘉煦说，“我分享过美国的舞蹈、爵士乐文化给我的朋友们，大家都很喜欢听。我还在中国参加了合唱队，想要分享我对音乐和艺术的热情。我也做非盈利项目，帮助残疾人体验户外运动。我对中国文化也很感兴趣，我喜欢京剧、中国画等，中国的许多民间艺术和表演给我留下了深刻的印象。”

“我不是旁观者，我是中国发展的参与者”

“收到习近平主席回信对我来说是一种鼓舞。”谭嘉煦说，“我认为自己是中国发展的一部分，我不是旁观者，我愿意和中国一起前进。”

作为一个在中国生活了20多年的外国人，谭嘉煦表示在中国工作被认可，生活被接纳对他来说非常重要。“信中给我印象最深的两个部分，一是中国对外国人的包容性，欢迎外国人来中国学习、工作和生活，因为这正是我在做的事，中国已经变成了我生活的一部分。二是中国走自己的发展道路，一条为了中国人民的利益和世界共同发展的道路。”

谭嘉煦认为，构建人类命运共同体，这是一个自然而然的结论。“全球化是未来世界的发展方向，我们需要为人类找到一条在命运共同体中共同生活的道路。”他说，“我住在中国，我的朋友们也在这里，但我还有家人在美国，我在澳大利亚、欧洲、非洲和中东有很多朋友。所以对我来说，人类是一个整体。当我们作为个人、社群、企业、甚至国家在一起工作时，需要考虑人类整体的未来和走向。”

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(责编：苏缨翔、常红)