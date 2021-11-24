人民网大马士革11月24日电 （记者薛丹）据叙利亚国家通讯社报道，日前，美国国际开发署（USAID）宣称向叙东北部哈塞克省卡米什利部分地区的农民发放约3000吨小麦种子，以确保当地有足够的食物来源。然而，叙农业部门通过抽样检验发现，四成小麦种子含有粒线虫病，不仅不适合种植，还会对当地农业生产带来巨大危害。

11月10日，美国国际开发署决定向叙利亚东北部运送小麦种子。并在其社交账号上表示：“小麦是叙利亚农业产业的支柱，此次发放的‘优质’种子通过种植后，明年将有约3.2万吨小麦的收成，从而确保人人有面粉、面包和其他小麦产品。”

11月14日，哈塞克省农民工会主席艾哈迈德警告称，这些种子没有在相关官方机构实验室进行过任何分析和测试，当地农民应该提高防范意识。同时还有农业专家指出，任何植物或动物进入叙利亚都必须接受农业检疫中心的检验检疫，因为其可能携带害虫、病毒等，对所有农作物构成威胁。哈塞克省农民联盟也发出警告称，不要种植来历不明的小麦种子。

随后，叙利亚农业部门公布了相关的抽样检验证明，这些产自土耳其的小麦种子中，40%含有线粒虫病，不仅不适合种植，还会带来农业虫害，长远影响当地农业生产。叙通社在报道中专门指出，美国国际开发署如此“慷慨”，“善举”背后的目的是为了破坏叙利亚的粮食安全。

小麦是叙利亚的重要粮食来源，根据联合国粮农组织统计及叙政府官方数据，2020年叙利亚农业生产较往年有所上升，小麦产量达到了308.5万吨，较前五年平均水平提高67%，但缺口仍达到162万吨，在饥饿人口尚存的情况下，叙利亚的小麦资源仍然被疯狂掠夺和破坏。叙利亚媒体不久前刚报道了驻叙美军派出40辆卡车前往哈塞克省偷运小麦和和石油的消息。今年以来，叙政府已多次谴责，称美国在叙利亚的行动是“国家性质的强盗行为”，目的是无阻碍地掠夺叙利亚的自然资源。

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