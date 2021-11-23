联合训练开始前，参赛选手合影留念。人民网记者 张梦旭摄

人民网休斯顿11月23日电 （记者张梦旭）当地时间11月22日晚，跨国配对出战2021年休斯敦世乒赛混双比赛的中美两国乒乓球选手在场馆进行了联合训练。中国选手林高远搭档美国女队一号主力张安，美国选手卡纳克搭档中国选手王曼昱。

联合训练开始前，中美两国乒协领导交换礼物并发表讲话，两国乒乓球选手交换球衣并合影留念。随后混双队员合练开始，联合训练在轻松友好的氛围中进行，跨国配对的选手们在比赛中不时相互交流、切磋技艺。联合训练进行约15分钟，双方共打了两局，各赢一局。

世界乒乓球职业大联盟（WTT）理事会主席、中国乒乓球协会主席刘国梁对记者说，今年是中美乒乓外交50周年，又是美国第一次举行世乒赛。在这一特殊节点，我们如何延续乒乓外交理念，展示体育外交力量，做2.0版中美乒乓外交？基于此，中国乒协联合美国乒协向国际乒联提出混双中美跨国配对的建议。体育外交属于软实力外交，体育可以打破人类语言、宗教和文化的界限，大家在统一规则下比赛，在场上全力以赴比赛，场下互相交流切磋。这次中美乒乓健儿首次联合组队参赛，乒乓球是一个载体，最重要的是传递两国人民的友谊和合作精神，在两国掀起一股“乒乓热”，再次回顾中美乒乓外交的贡献。

美国乒乓球队员卡纳克和中国乒乓球队员王曼昱联合配对参赛。对于这一组合，卡纳克坦言既是机遇又是挑战。“中国乒乓球队员是最棒的，王曼昱是世界上最优秀的女子乒乓球选手之一，能够同她联合比赛对我来说是很好的机会，也是巨大的荣誉，对我的职业生涯大有裨益。但是，混双选手往往配对多年，非常了解彼此，而我们今天才开始联合训练。我们将共同努力呈现出一场精彩的比赛。” 王曼昱则表示，今天能够在休斯顿延续乒乓外交精神，与美国队员一道打比赛感到很荣幸，“我们将通过乒乓球展示合作和友谊，将乒乓外交传递下去”。

美国选手张安表示，50年前的乒乓外交开启了中美友好交往的大门，今天能够亲身参与其中，这一经历非常独特、非常具有纪念意义。“体育能够超越国与国之间的边界，把我们重新带到一起。我们将互相学习，尽力打好比赛，争取获得好成绩。”

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