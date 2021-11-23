人民网罗马11月23日电 （记者韩硕）塞尔维亚当地时间11月22日下午13时30分，塞尔维亚总统武契奇出席匈塞铁路塞尔维亚境内诺维萨德-苏博蒂察-边境（克莱比奥）段项目开工典礼。中国国家发改委副主任宁吉喆以视频方式出席并讲话，匈牙利外交和贸易部长彼得·西雅尔多到场致辞。中国驻塞尔维亚大使陈波与塞交通、建设和基础设施部长托米斯拉夫·莫米罗维奇、伏伊伏丁那省议会主席、省长等一行陪同参加。

开工典礼仪式致辞中，武契奇高度赞扬中国铁路国际有限公司和中国交通建设股份有限公司联营体为塞尔维亚交通基础设施发展所作的突出贡献。武契奇讲到，诺苏段项目108.1公里未来的成功建设，将使诺维萨德到布达佩斯旅程大大缩短，只需要2小时5分。武契奇强调，中匈塞三国除了务实和理性关系之外，更有真诚的友谊和兄弟情谊。塞尔维亚人民都愿意和中国进行合作，感谢中国对塞尔维亚的帮助。

中国国家发展改革委副主任宁吉喆通过视频致辞表示，匈塞铁路是中国-中东欧国家合作的旗舰项目，也是欧洲交通走廊和中欧陆海快线重要组成部分，铁路建成后将促进匈塞两国与欧洲其他地区互联互通、助力两国打造地区交通物流枢纽，推动欧洲基础设施建设和沿线地区经济发展，对共建“一带一路”倡议与欧洲发展战略对接、深化中欧互利合作都具有重要意义。

宁吉喆还强调，匈塞铁路这一重大项目合作，为三国友好合作关系注入强劲动力，进一步巩固了三国兄弟般友谊，推动中塞、中匈全面战略伙伴关系不断发展。相信在三方共同努力下，中塞匈将在交通运输、新能源、先进制造、社会民生等合作领域取得更多像匈塞铁路这样的丰硕成果。

匈牙利外交和贸易部长彼得·西雅尔多表示，在新的国际秩序下，匈中塞三国务实合作十分重要，匈方将作出最大的努力，互利共赢、共同建设匈塞铁路。该项目对匈、塞两个国家来说非常重要，为两国的人民谋利，也符合两国的利益。匈塞铁路匈牙利段正在顺利进行，进展令人满意，工期预计3年，将于2025年顺利完工，相信这项投资将使中匈塞三国的历史传统友谊更加稳固。

匈塞铁路连接匈牙利首都布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德，线路全长350公里，设计时速200公里，是客货双线电气化铁路。

(责编：高歌、常红)