人民网约翰内斯堡11月21日电 （闫韫明、李晓龙）当地时间11月19日，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队组织了一场以“从心出发，呵护心灵”为主题的心理健康宣教活动，疏解官兵任务压力，增进团队凝聚力向心力。

活动中，医疗分队心理医师江文结合近期开展的心理健康调查数据和个人心理健康档案，着重从“人际交往”和“改善睡眠质量”两个方面，详细介绍了心理健康调试的重要意义，引导官兵们学习掌握“三分钟入睡法”和“六步改善睡眠计划”，从提高睡眠质量的角度完善自我身心，促进和谐人际交往。活动中，配合开展了“心有千千结”集体小游戏，邀请部分队员分享自身感悟，增强团结协作意识。

当前，任务区局部冲突频发，安全隐患大，加之新冠疫情肆虐，部分地区陆续出现埃博拉确诊病例和麻疹、流行性脑膜炎，安全形势十分严峻。加之我二级医院营区空间相对狭小，日常活动较为受限，长期的封闭式管理容易给官兵们带来一定身心压力。

医疗分队详细调研历次维和部队及友邻单位有关任务期官兵思想阶段性反应，总结出“兴奋期、平和期、稳定期、焦虑期、烦躁期”是维和官兵必然经历的思想阶段。为此，专门建立心理测评服务机制，每季度开展心理测评，跟踪掌握官兵心理思想状况，提出对策建议。结合任务和形势变化特点，适时开展心理宣教辅导，消除思想困惑。同时，充分发挥组织功能，开展党员结对子活动，及时发现掌握苗头性问题，做好沟通疏解和回应反馈，有效解决了官兵思想和心理问题，增强了完成维和任务的信心决心。

维和医疗分队心理医师江文表示：“官兵心理健康维护已经成为维和部队卫勤保障的重要内容。随着任务时间和应激源的增加，官兵各种心理问题也可能随之产生。针对可能出现的心理问题，我们将心理健康宣教作为重要内容，到达任务区后，着重加强了心理健康教育和心理行为训练，传授个人情绪控制和心态调整办法，及时进行心理干预辅导，确保每一名队员拥有健康的心理状态。”

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