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中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队高标准通过联合国作战效能核查

2021年11月22日10:28 | 来源：人民网-国际频道
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联刚团核查组观摩紧急医疗救治演练。李晓龙摄
联刚团核查组观摩紧急医疗救治演练。李晓龙摄

人民网约翰内斯堡11月21日电 （闫韫明、李晓龙）当地时间11月18日，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队顺利通过联合国作战效能核查，这也是该分队自今年9月份部署到任务区以来，首次接受作战效能核查。

在3天时间的核查中，核查组通过听取汇报、实地查看、随机导调等多种方式，围绕战备训练、疫情防控、医疗服务保障、后勤保障、行政管理、营区安全防范、武器装备、车辆装备性能等8类项目展开细致核查。核查中，核查组还观摩了应急处突、医疗救治与后送和消防演练，并临机导调、预设多种突发情况，考验分队的应急处置能力。

医疗分队医技保障组组长路强表示：“此次作战效能核查，我们周密部署，精心准备，高标准展示了我维和医疗分队战备状态和遂行任务能力。我们将以此次核查为契机，结合当前复杂的安全形势和医疗救治任务，以更加细致的工作和更加务实的作风，全面锤炼提升过硬的卫勤保障能力。”

作战效能核查是联合国对任务区维和部队进行的一项综合性检查，通常每6个月开展一次，内容涵盖人员、装备、训练、管理、后勤保障等多个方面，旨在全面了解和掌握维和部队战备建设质量是否达到任务要求，检验部队整体遂行任务能力。经过量化评估，最终，中国维和医疗分队顺利通过全部项目的核查，并受到联合国作战效能核查组高度评价。

联刚稳定团司令部核查官巴·苏勒曼给予高度评价：“中国二级医院安防设施和文化设施完备，医疗后送处置迅捷高效，防卫和消防预案设置合理，医疗区和生活区环境卫生良好，人员专业水平高，服务意识强。”

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(责编：高歌、常红)

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