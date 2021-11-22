人民网约翰内斯堡11月19日电 （闫韫明、徐怀武、闫骏花、林泽）当地时间11月15日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队顺利通过部署到任务区以来的首次联合国驻刚果（金）稳定特派团（联刚团）装备核查。

联合国对任务区各国维和部队进行的装备核查，是对出兵国进行装备经济补偿的重要依据，一直以来都以严格、细致和全面为全面著称。它不仅要求各类装备和物资的性能和数量质量情况保持完好,还要求各类人员具备良好的专业技能，各国维和部队对此都高度重视。

核查中，联刚团派出的小组对维和工兵分队88台工程装备、20类3000余件物资器材，以及5类联合国资产进行了全面核查。核查小组成对员工程机械、车辆装备、小型机工具、医疗器材等装备设施进行了全要素、全员额、全方位的核查，详细检验评估了各型装备器材的数质量情况。

此外，他们还采取抽点装备操作手现场演示、随机提问等方式，全面检验维和分队的遂行任务能力。经过5个小时的核查，所有装备均符合联合国规定标准，维和工兵分队主战装备以100%达标的成绩一次性通过核查。

部队位于疾病多发的非洲刚果（金）任务区，医疗设备和卫生防疫也是联合国核查的重点。恶劣的自然环境和简陋的医疗条件使得分队的卫生预防显得尤为关键，中国维和工兵分队严格按照联合国相关要求，各类消毒设施齐全，垃圾分类科学规范、炊事厨房干净卫生，得到医疗核查官的高度赞扬。

“这是你们来到联刚团任务区接受的第一次核查，100%达标的核查结果值得称赞，体现了非常高专业素养和工作效率，干得不错。” 核查小组官员对分队的疫情防控工作提出表扬。核查小组组长詹姆斯·博伊马在总结简报上对分队顺利通过核查表示祝贺。

“管好武器装备是一项重要而经常的工作，对于保持部队高度的战备状态，提高战斗力，具有十分重要的意义。”维和工兵分队副指挥长陈才介绍，在接到装备核查的通知后，面对工程作业任务密集、装备动用频繁、准备时间短等诸多困难，我维和工兵分队研究制定了装备核查方案、任务实施计划，并组织专项动员部署，组织人员对所有车辆机械、随车工具和配件、办公设备、物资器材等进行了维和保养和清点归类，确保核查顺利通过。

据悉，此次装备核查结束后，他们按照计划将兵分三路派出施工分队前往安全形势严峻的乌维拉、瓦伦古、卡武穆执行HQ搬迁工程、道路施工、营房升级改造等任务。

(责编：高歌、常红)