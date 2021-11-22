水灯节期间，泰国清迈举办的巨型水灯节花车展览。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷11月22日电 （记者孙广勇）“十二月十五，月圆之日，河水上涨，青年男女载歌载舞漂水灯，漂水灯、漂水灯，幸福将陪伴你我……”伴随着悠扬的古典乐曲，泰国古城清迈的滨河边，不少民众穿着传统服装，手里捧着精心制作的水灯，放到河面上，随着水流缓缓漂去。“希望疫情顺着河水漂走，幸福早日重现。”市民蒂帕功对记者说。

水灯节是泰国最具风情的传统节日之一，泰历每年十二月十五日（公历11月），雨季过后的河水高涨，月明星辉。人们来到河湖水边，将亲手制作的水灯放入河流中，以寄托心中美好的愿望和祝福。无论城市还是乡村，只要是濒临河港或湖边的地方，水面上都会飘满水灯，一片烛光辉映着人们幸福靓影，在一片花香和轻快的“放水灯”歌声中，构成一个欢乐的水灯节之夜。

受疫情影响，泰国自2020年就停止举办各类大型活动，今年的水灯节是11月1日打开国门接待国际游客后首次举办大型传统节庆活动。

泰国北部古城清迈于11月19日至20日举行水灯节，主题是“清迈幸福之城”。清迈市政府在运河沿岸布置了兰纳风格的彩灯，多个景点也装扮得色彩缤纷。为了庆祝清迈建城725周年，还推出世界上最大的高7.25米的兰纳灯笼。在塔佩门等几个古城门处，还举行巨型水灯花车展览。

在市中心塔佩门，夜幕刚刚降临，五颜六色的灯一齐亮起。记者看到很多游客排起长队，在登记、消毒后就入场地，其中有不少外国游客。展示的巨型花车有神话故事人物、有吉祥动物大象，还有身着盛装的演员表演传统舞蹈。法国游客亚历山大全家来到清迈，两个孩子好奇地在大象前蹦来蹦去。亚历山大说：“第一次经历水灯节，亲手制作水灯，和当地人一起载歌载舞，这种文化体验十分美妙。”

水灯节前夕，气候凉爽、鲜花盛开的清迈等泰北地区进入旅游高峰期，国际国内游客逐渐多起来。清迈府尹巴忠接受记者采访时表示，11月1日至13日通过“魅力清迈”计划到达清迈的游客47998人，其中外国游客210人。为适应疫情防控新常态，水灯节做了充分防疫措施，将花车巡游改为定点展览，还组织了点亮烛灯、花车评比、选美等丰富多彩的活动，展示兰纳古都魅力。清迈将在11月份实现目标人群100％的疫苗接种率，继续推动开放旅游，欢迎中国游客早日来到清迈。

中国驻清迈总领馆也参加了清迈水灯节花车展览，中国花车以中国龙和泰式殿堂为主体，既有中国风格、又有兰纳纹样，点缀总领馆建馆30周年徽标，寓意中泰和谐共处、相得益彰，中国与泰北合作蒸蒸日上、前程似锦。现场还播放了北京冬奥会宣传视频，很多游客兴奋地抱着冬奥会吉祥物“冰墩墩”合影。中国驻清迈总领馆总领事吴志武表示，北京冬奥话题热度在泰国持续提升，欢迎泰国民众继续关注和支持北京冬奥会，一起向未来。

“水灯节体现了泰国民众传统的生活方式、智慧与文化。对于泰国民众来说，如今更看重漂放水灯的寓意：送走过去的烦恼与忧愁，寄托对未来的美好祝愿和希望。”巴忠说。

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