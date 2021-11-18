人民网首尔11月18日电 （记者马菲）中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊17日拜会韩国外交部长郑义溶。双方就中日韩合作进程及未来方向等交换意见。秘书处副秘书长白范钦、坂田奈津子，韩国外交部亚太局长李相烈、处长徐银英共同出席会见。

郑义溶对欧渤芊、白范钦、坂田奈津子履新秘书处第六届协商委员会表示祝贺。他表示，中日韩合作对东北亚地区和平、稳定与繁荣具有重要意义，秘书处在联系三国、推进三国各领域合作发挥排头兵作用，对此予以高度赞赏。

郑义溶指出，即将举行的北京冬奥会将是推动中日韩关系发展的有利契机，希望三国共同努力，从文化及人文交流等低敏感领域入手，逐步缓解当前三国关系面临的一些困难。他表示，秘书处将于明年举办一年一度的中日韩合作国际论坛，期待该活动为三国关系发展贡献智慧。

欧渤芊感谢韩国政府对秘书处工作的信任与支持，表示将继续同韩国外交部通力合作，更好地推动中日韩合作，巩固三国持久和平、共同繁荣、共享文化的基础。她表示，中日韩合作是东北亚地区唯一设有常设秘书处的政府间合作机制，覆盖领域最广，机制化程度最高，合作成果最丰富，内生动力最强，相信该机制可以为解决三国间问题与共同挑战发挥更大作用。

欧渤芊对秘书处未来十年发展方向进行展望并介绍了近期主要工作设想。她表示，将在任期内积极致力于传播中日韩合作理念、提升三国民众特别是年轻人间相互认知，开展中日韩合作十年成果回顾、中日韩合作国际论坛、中日韩合作“数据港”等重点工作，努力为提升三国关系贡献力量。

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