人民网巴黎11月18日电 （记者何蒨）11月16日，巴黎中国文化中心在中心多功能厅成功举办“一起向未来——北京冬奥推介会”，邀请中法文化、艺术、体育界、新闻媒体及华侨华人代表共100余人出席，巴黎中国文化中心主任佘明远致开幕辞，法兰西院士、法国建筑师贝尔纳·德穆兰及体育界知名运动员也在活动期间表达了感想。

佘明远指出：“80天后，北京这一世界首座‘双奥之城’将张开双臂，迎接来自世界各地的冰雪健儿共襄盛会。”

根据佘明远介绍，面对百年不遇的新冠疫情，中方克服各种困难，推动筹办工作朝着既定目标稳步前进。他强调：“‘让奥林匹克点亮青年梦想、让冬季运动融入亿万民众、让奥运盛会惠及发展进步、让世界更加相知相融’的美好愿景正在一步步变成现实，2022北京冬奥会秉承着‘一起向未来’的口号，将再次为全人类奉上一届既安全又精彩的奥运盛会，再次为全球团结抗疫注入更强大的信心，再次向世界生动诠释奥林匹克精神和人类命运共同体的深刻内涵。”

中心新媒体专员结合视频、图像、文字多方位展示了会徽、体育图标、吉祥物、火炬、奖牌等蕴含传统文化内涵的冬奥设计图形元素，详细讲解“冰立方”“冰丝带”“雪如意”等冬奥各大场馆所使用的先进科技，深入诠释冬奥各项场馆及设备设施建设中所秉持得“绿色、低碳、可持续”的理念。

推介会受到在场来宾的一致好评。法兰西院士、负责中心工程改造的法国知名建筑师贝尔纳·德穆兰表示：“北京冬奥场馆恢弘、现代，其中蕴含的科技和智慧更是令我大为震撼。我相信北京冬奥会届时一定会给全世界带来惊喜。”法国知名运动员、2004年世界健美操锦标赛冠军格雷戈里·阿尔康表示：“感谢北京为给运动员们营造一个便利、舒适、安全、人性化的比赛环境所付出的辛苦努力，相信运动员们在这样高端先进的场馆一定能创造出更多佳绩！”前法国国营电视台常驻中国首席记者夏翁表示：“我曾有幸报道过2008年北京奥运会，亲眼见证了那届奥运会的成功，我相信明年的冬奥会一定会更加令世界瞩目。”

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