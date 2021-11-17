人民网曼谷11月17日电 （记者赵益普）当地时间17日上午，“泰国华为云与联接峰会暨亚太创新日”活动在曼谷举行。泰国华为技术有限公司、曼谷邮报、东盟基金会及50多家泰国信息及通信技术企业齐聚一堂，深入探讨如何将云、5G、AI和数字能源等技术切实应用到各行各业的数字化转型。

泰国国民力量党主席、政府第一副总理巴威在开场致辞中表示，数字技术对泰国的数字经济发展、疫后复苏和社会福祉至关重要。此次活动是对政府数字化发展政策的响应。泰国政府和行业合作促进技术融合及推动国家发展的举措，将有助于挖掘商业潜力、提升政府效率、促进泰国的可持续发展。

根据泰国政府的计划，数字经济将在2030年或之前达到泰国GDP的30%。华为轮值董事长郭平表示，疫情加快了亚太数字化转型，5G、云、AI等数字技术将成为各国推动疫后经济复苏和建立韧性的重要支柱。华为将通过持续技术创新、生态建设，助力亚太地区加速数字化进程，华为云、AI持续创新将为当地企业，尤其是中小企业，带来源源不断的商业价值。

据了解，华为未来3年计划投资1亿美元打造亚太创业生态圈。东盟秘书处信息及通信技术和旅游部门主管乐光兰认为，亚太地区是全球人口最密集、最多样性的地区之一，数字经济的力量在于能够使企业在东盟甚至整个亚太推广其商业模式。

(责编：刘洁妍、常红)