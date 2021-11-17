新华社北京11月17日电 中国国家主席习近平16日同美国总统拜登举行视频会晤时指出，未来50年，国际关系中最重要的事情是中美必须找到正确的相处之道。海外人士对此表示高度认同，认为中美关系事关全球稳定发展，建立健康稳定的中美关系是国际社会的期待，符合双方和世界的利益。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说，世界正处于十字路口，所有人都希望世界和平，因为对抗是行不通的。在应对卫生健康挑战、经济问题、恐怖主义以及气候变化等方面，需要中美合作。他非常赞同习近平主席“尊重彼此社会制度和发展道路”的观点，认为“如果坚持世界上只有一种制度和一套价值观，那将会使这个世界更具挑战”，“在世界大事上，需要在外向的、友好的轨道上寻求合作”。

美国布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心主任李成说，中美元首举行视频会晤是理性、互惠、负责任的行动，两位领导人在会晤中阐述了各自关注的内容，其中包含有共同目标。他赞同习近平主席在会晤中有关“做大中美合作的‘蛋糕’”的提议，认为随着未来两国经济进一步增长，这将成为两国合作的基础。

美国著名电视制片人乔希·塞利格说，人们希望中美两国在相互尊重的基础上建立和平、开放的关系。中美元首视频会晤传递了一个明确信息，即“两国的分歧是可控的”。他说，中美需要彼此，世界需要中美和谐相处。两国需要在相互尊重基础之上寻找一条新的、创造性的共进之路。找到共同点，进行坦诚、相互尊重的对话，建立可持续的健康关系，有助两国达成各自目标和包括保护环境在内的共同目标。他还特别指出，在台湾问题上，美国需要言行一致。

印度孟买观察家研究基金会前主席库尔卡尼认为，中美元首举行视频会晤是非常积极的举措，备受世界瞩目。中美应管控分歧，强化在重要双边问题和全球问题上的共识，但这只能通过对话实现，对抗解决不了问题。美国应该停止干涉中国内政，放弃遏制中国崛起的执念。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹说，中美关系的稳定和发展，对于亚洲和世界都很重要。中美和则世界利、世界兴；中美斗，世界也不会安宁。在事关区域发展和全球重大挑战的问题上，中美需要也必须合作。最近中美发布强化气候行动联合宣言，表明中美之间应该合作也可以合作。中美应该寻找更多可以合作的领域。（参与记者：孙晓玲、黄恒、杨士龙、赵旭、张亚东、王丽丽）

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