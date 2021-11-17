新华社北京11月17日电 多国学者和前政府官员等人士在接受新华社记者专访时表示，中美元首视频会晤意义重大，充分体现元首外交对中美关系的战略引领作用，进一步增强国际社会对中美关系未来发展的正面预期。

美国亚洲协会政策研究院副院长、前负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·拉塞尔说，此次两国元首视频会晤“富有建设性”，是一次“以真正有效沟通为目标的外交努力”。他期待此次会晤之后两国政府官员在相关领域继续保持沟通，找到可能存在误解的地方，探讨各自关切。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦认为，中美元首视频会晤是一次“极好的讨论”，双方对于对方基本观点有了更好、更清晰的了解，相信对双边关系具有基础性作用，将有助于两国战略稳定。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，美中元首视频会晤是引领两国关系朝着正确方向发展迈出的令人称赞的一步。会晤为两国关系发展指明方向，对整个世界而言也非常重要和及时。当前，新冠疫情、气候变化和经济放缓等问题亟待解决，没有美中两个大国的合作，世界很难有效应对这些共同挑战。

前美国政府官员、英国国际战略研究所高级顾问戴维·戈登说，这是一次“积极的会晤”，他认为美中两国将致力于展开气候变化合作，他也希望两国在疫情应对、经济复苏等方面加强合作。

美国丹佛大学国际关系学院教授赵穗生表示，美中关系不仅关系到两国人民福祉，而且关乎世界的稳定和发展。美中两国需要合作，而且能够合作。

韩国外国语大学全球安全合作研究中心主任黄载皓表示，此次中美元首视频会晤是两国间一次坦率、建设性、实质性和富有成效的沟通和对话。在应对全球气候变化、携手抗击新冠疫情以及发展双边经贸关系、维护全球供应链稳定等方面，中美两国都有很大合作空间。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才说，中美两国在气候变化合作上达成共识对全球都是好消息，他期待此次元首会晤成为两国增加了解、加强交流、拓展合作的重要一步。（记者：檀易晓、胡友松、杨士龙、熊茂伶、田明、杜白羽、周思雨、陆睿、郭鑫惠；剪辑：谢彬彬；编辑：孙浩、刘阳、金正、郑开君、于艾岑）

(责编：刘洁妍、杨牧)