新华社北京11月17日电 题：推动中非合作高质量发展——商务部详解中非合作论坛第八届部长级会议经贸工作

新华社记者王雨萧

中非合作论坛第八届部长级会议将于11月底在塞内加尔召开。中非经贸合作取得哪些新进展？新一届论坛会议将如何助力中非合作高质量发展？在国新办17日举行的新闻发布会上，聚焦中非合作论坛第八届部长级会议经贸工作，商务部副部长钱克明回应了相关问题。

高质量落实“八大行动”，中非经贸合作取得新进展

钱克明介绍，中非合作论坛北京峰会闭幕以来，商务部会同相关部门，扎实推动“八大行动”高质量落实，引领中非经贸合作克服疫情影响，迅速回稳向好，取得新进展。

数据显示，今年1至9月，中非经贸合作各项指标呈现全面上升态势。其中，中非贸易额达1852亿美元，同比增长38.2%，达到历史同期最高水平。中国对非全行业直接投资25.9亿美元，同比增长9.9%，已超过疫情前2019年的同期水平。

面对疫情挑战，中非团结抗疫特别峰会成功召开，及时调整合作重点向卫生健康、复工复产和改善民生倾斜；针对疫情导致的人员往来困难，借助网络推进人员培训，在非洲设立14个鲁班工坊就地开展职业培训；积极拓展新兴合作领域，中国电商平台大幅提升非洲农产品在华销量……

“成绩单背后，是中非双方勠力同心、共克时艰的不懈努力。”钱克明说，“八大行动”有力支持了非洲国家的经济社会发展和民生改善。中非合作论坛第八届部长级会议的召开，将进一步凝聚中非战略共识，为中非合作可持续、高质量发展指明方向。

着眼未来，推动中非合作高质量发展

疫情冲击下，中非双方均面临防疫情、稳经济的双重压力。钱克明表示，新一届论坛会议将继续发挥战略引领作用，凝聚共识，开拓创新，推动中非合作高质量发展。

钱克明说，本届会议将聚焦疫情形势下非洲经济社会发展及中非合作新机遇，既覆盖中非合作传统领域，又以支持非洲恢复发展为主线，聚焦卫生抗疫、民生减贫和贸易投资等领域，拓展中非在数字经济、绿色低碳、职业教育等新兴领域的合作。

此外，会议将鼓励和支持更多部门、地方、企业、金融机构等多元主体，以及商业信贷、企业投资等市场化资金参与中非合作，不断壮大中国对非洲合作的有生力量。

钱克明介绍，会议期间，中非双方还将共同发布《中非合作2035年愿景》，做好中非合作中长期规划，奠定双方未来阶段合作的主体框架，进一步增强论坛新举措的前瞻性、系统性和延续性。

中国一直把促进中非贸易平衡发展作为目标

针对部分国家提出对“中非贸易不平衡”感到担忧，钱克明回应说，从长期视角看，中非贸易总体上是平衡的。

他介绍，2000年至今，中国累计自非洲进口约1.2万亿美元，对非出口约1.27万亿美元。近几年，中非贸易额每年约2000亿美元，中国进口约1000亿美元，出口约1000亿美元，长期看是平衡的，总体看也是平衡的。

钱克明说，在非洲，各国资源禀赋、经济发展程度、产业结构和对外贸易政策不尽相同，这就决定了在某个阶段，有的国家对华贸易会出现顺差，有的国家会出现逆差。中国一直把促进中非贸易平衡发展作为目标，从来没有刻意追求对非洲贸易顺差。近几年，中国一直在努力拓宽非洲产品进入中国市场渠道，提高非洲国家开展对华贸易便利化水平。

“近年来，中国自非洲农产品进口增加非常快，五年平均增速达到11.4%。中国目前已经成为非洲农产品出口的第二大目的国。下一步，中方将继续推动非洲国家和中国企业用好用足各项措施，进一步扩大自非进口规模，推动中非贸易高质量发展。”钱克明说。

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