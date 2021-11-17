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韩国新冠重症病例数创新高

2021年11月17日19:09 | 来源：新华网
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　　新华社首尔11月17日电（记者杜白羽 孙一然）韩国中央防疫对策本部17日通报，截至当天零时，韩国过去24小时新增新冠确诊病例3187例，为疫情暴发以来第二高，累计确诊402775例。现有新冠重症患者达522例，为疫情以来最高纪录。政府表示暂不考虑收紧现行防疫措施。

　　据韩国中央应急处置本部17日数据，首都首尔的新冠重症病床使用率为80.6%，仁川和京畿道的重症病床使用率分别为74.7%和72.2%，全国范围内的新冠重症病床使用率为62.5%。

　　韩国自11月1日启动“分阶段恢复日常生活”防疫体系后，疫情出现反弹，现有新冠重症病例数连创新高。在第一阶段实施期间，餐厅、咖啡馆等大部分公众聚集场所的营业时间不再受限，首尔、仁川、京畿道等首都圈地区的私人聚会人数上限放宽至10人，非首都圈地区放宽至12人。

　　韩国中央灾难安全对策本部上月底发布上述防疫措施时表示，若重症病床使用率超过75%，政府将暂停恢复日常生活措施，启动“应急计划”。

　　韩国中央应急处置本部社会战略组组长孙映莱16日在记者会上表示，近期重症患者增多主要是因为60岁以上人群和疗养院等特定场所感染病例有所增加。防疫部门正在采取接种加强针、限制疗养院探望、加强从业人员管控等措施，目前医疗体系尚有余力，暂不需要启动“应急计划”。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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