新华社华盛顿11月17日电 专访：妥处中美经贸关系贵在秉持“增量思维”——访美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦

新华社记者熊茂伶 胡友松 檀易晓

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦日前在美国首都华盛顿接受新华社记者专访时表示，美中是重要经济伙伴，双方应相互尊重、审慎思考，解决双边经贸问题不应追求完美结果，而应寻求递增式进展。

关于16日举行的中美元首视频会晤，艾伦认为，这是一次“极好的讨论”，双方对于对方基本观点有了更好、更清晰的了解，相信对推进双边关系具有基础性作用，将有助于两国战略稳定。

艾伦说，中美经贸关系非常重要，有100多万美国人受雇于依赖对华出口的企业。两国人民都希望畅通经贸和投资往来，享受可预测、繁荣的经济环境带来的好处，更大的稳定性能给两国公司和民众带来更多机会。渐进式的改变和恢复信心的措施是切实可行的，希望两国领导人的讨论促成双方建立经济接触的架构，继续推进经贸领域话题的讨论和谈判。

美中贸易全国委员会创建于1973年，拥有200多家在中国经商的美国会员企业。艾伦告诉记者，尽管当前美中关系给企业带来一定挑战，但该机构8月发布的年度会员问卷显示95%的受访企业依然实现了盈利。

他表示，未来十年甚至更长时间里，中国对全球经济增长的贡献率仍将保持30%左右，企业只有在中国市场成为领军者，才能成为全球领军者。美国企业希望和中国市场、亚洲市场一起实现增长，并为中国发展作出贡献。

艾伦表示，在消费品、农业、工业制造和服务等领域，美中贸易具有光明前景。他认为，不应泛化国家安全的定义和范畴，信息、人员、投资和技术的自由流动非常有益，全球一体化程度越高，国家就更富有、更繁荣，也更安全。

艾伦曾担任美国商务部负责亚洲事务的副助理部长和负责中国事务的副助理部长，他于1980年第一次访华，迄今已往返中国数百次。他认为，不可能一蹴而就地解决双边关系的所有问题，而是应该把这些问题拆分成更小的、可以解决的问题，然后在这些问题上取得进展。

他说，在经贸问题上，“我们追求的并不是完美结果，而是寻求改善、提升，追求递增式进展”。

艾伦积极评价中国提出申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），称这是一个明智的决定，能够让美中两国在很多重要问题上走得更近，更容易达成共识。

艾伦还强调了多边主义的重要性。他认为，现有国际组织大都已有几十年历史，国际体系也不完善，随着中国经济发展，在全球体系中发挥越来越大的作用，制定与时俱进的多边规则至关重要。

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