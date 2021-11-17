亚太经济合作组织（APEC）第二十八次领导人非正式会议日前以视频方式举行。中国在会上提出深化区域合作的一系列政策主张，为亚太地区各经济体携手抗疫、复苏经济指引方向，为推动构建亚太命运共同体续添强大力量。

今年适逢中国加入亚太经合组织30周年。30年来，中国以开放姿态同世界和亚太各成员分享中国发展机遇；30年来，中国积极融入亚太区域合作，积极促进地区经济发展、社会进步和民生改善。这些助力亚太地区繁荣发展的“中国贡献”得到APEC成员人士广泛认可和高度评价。

开放包容添活力

开放是亚太合作的生命线。作为亚太区域经济合作的坚定支持者和积极推动者，中国将自身发展与区域发展紧密结合，以自身对外开放带动区域整体开放，积极倡导开放的地区主义。

从推动《区域全面经济伙伴关系协定》如期生效，到申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，中国以实际行动坚持“拉手”“融合”，推动区域经济一体化，让亚太地区“开放”的底色更加耀眼。

在新西兰智库国际展望联合会秘书长陈谦均看来，30年来，中国从APEC的积极参与者，到如今多边合作的引领者和推动者，这一角色演变反映出“中国坚持不懈的改革实践和坚定不移的开放行动所取得的广泛认可”。

墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯表示，中国坚持多边主义有助于推动国际贸易增长，促进世界经济复苏和地区经济发展，助力建设开放包容且充满活力的亚太共同体。

绿色创新添动力

创新是引领世界发展的重要动力。中国不仅自身在科技创新和数字经济发展方面走在世界前列，同时还积极倡导在亚太乃至世界范围内推动数字化转型。中方所倡议的亚太经合组织《互联网和数字经济路线图》和亚太经合组织互联互通蓝图已纳入《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》落实计划，为亚太长远发展打下更加坚实的基础。

越南知名经济学家武大略表示，中国在创新增长和数字经济发展方面具有丰富经验，取得了令人钦佩的成就，期待通过深入有效合作，加强亚太地区数字经济基础设施，推动数字经济全面发展，让越来越多的亚太地区人民享受到创新和数字技术成果。

绿色发展是实现世界经济可持续发展的长远之策。中国提出要坚持人与自然和谐共生，积极应对气候变化，促进绿色低碳转型，努力构建地球生命共同体，赢得国际社会广泛认同。

印度尼西亚智库印尼亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，中国在推动节能减排和发展低碳经济等方面取得了很多成就。中国保护生态环境的倡议是构建人类命运共同体的重要组成部分，为世界各国探索人与自然和谐共处之道提供了参考，有利于推动全球可持续发展。

武大略表示，中国提出的发展倡议为全球可持续发展指明方向，对推动全球发展迈向平衡协调新阶段以及实现亚太地区经济可持续发展意义重大。

合作共赢同发展

合作共赢是世界经济发展大势所趋。长期以来，中国经济发展一直同亚太区域合作进程相融相伴。中国始终心怀合作共赢之愿，携手亚太各成员共同构建亚太命运共同体。

陈谦均认为，30年来，中国深入参与APEC机制下的全方位合作，与APEC同发展、共命运，既实现了自身发展与亚太乃至世界经济的深度融合，又发挥全球第二大经济体的溢出效应，积极促进地区经济增长、社会进步和民生改善，真正体现了“共同发展”的理念，为推动亚太区域经济一体化作出重要贡献。

秘鲁国立圣马科斯大学亚洲研究中心主任卡洛斯·阿基诺表示，加入APEC30年来，中国逐渐成为亚太地区乃至全球经济发展引擎，助力亚太地区成为全球最具增长活力的地区。

澳大利亚国立大学商业和经济学院副教授沈凯玲说，过去30年，中国与亚太各成员共同经历挑战与考验，尽显大国风范。中国尊重各国利益，为增进区域信任与合作作出巨大贡献。

如今，中国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程。作为“亚太大家庭”一员，中国将与亚太各成员一道分享发展机遇，携手开创地区经济合作新篇章，共建开放、活力、强韧、和平的亚太共同体。（执笔记者：王嘉伟；参与记者：卢怀谦、吴昊、朱雨博、陶军、郝云甫、岳东兴、白旭、黄河、泽连科夫、余谦梁、郑世波）

(责编：刘洁妍、杨牧)