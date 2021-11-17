新华社万象11月17日电（记者章建华）中国人民解放军援老挝医疗专家组（以下简称“医疗队”）获颁老挝人民军勋章，授勋仪式于16日在老挝首都万象举行。

中国驻老挝大使馆17日对新华社记者说，中国医疗队疫情期间逆向而行，在老挝人民军103医院的医疗援建、帮带工作中取得优异成果，获颁老挝人民军三级英勇勋章和友谊勋章。

老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼国防部长占沙蒙在其签署的颁发勋章决定中说，中国医疗队全心奉献，将专业知识和能力应用于在老的治疗和医疗技术培训工作，提升了老挝人民军103医院诊断、治疗和护理水平。

第五批援老医疗队队长王文在授勋仪式上表示，感谢老挝国防部对中国医疗队工作的认可，他们将继续发扬“中国医疗队精神”，全力为老挝军民健康护航。

老挝人民军103医院是一所由中国国防部参与援建的综合性医院。自2019年开始，中国人民解放军持续向103医院派遣医疗队，开展了一系列医疗保障、临床带教、学术交流、科普讲座、巡诊义诊等活动，帮助103医院完成多项重大疑难手术，开创老挝医学历史上多个“第一”。

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