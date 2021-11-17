人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

保加利亚总统选举将举行第二轮投票

2021年11月17日19:08 | 来源：新华网
小字号

　　新华社索非亚11月17日电 保加利亚中央选举委员会17日宣布，由于23名总统候选人均未获得半数以上选票且投票率低于50%，总统选举首轮投票未能选出总统，将于11月21日举行第二轮投票。

　　记者从保加利亚中央选举委员会获悉，首轮投票中，总统候选人需获得半数以上选票且投票率高于50%才可当选，否则将举行第二轮投票，选民将从首轮得票领先的两名候选人中选出总统。第二轮投票对投票率没有要求。

　　保加利亚中央选举委员会数据显示，首轮投票的投票率为40.16%。现任总统拉德夫获得49.42%的选票，居首位；阿纳斯塔斯·格尔吉科夫获得22.83%的选票，居次位。在第二轮投票中，选民将从两人中选出总统。

　　格尔吉科夫为索非亚大学校长，在本次总统选举中获得前执政党保加利亚公民党支持。拉德夫则获得保加利亚社会党、“有这样一个民族”等多个政党支持。

　　保加利亚14日举行总统选举和年内第三次议会选举。根据保加利亚宪法，总统由选民直选产生，任期5年，可连任一次。

　　拉德夫在2016年11月举行的总统选举中获胜，于2017年1月就任保加利亚总统。他的任期将于2022年1月结束。

(责编：刘洁妍、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部