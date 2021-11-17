新华社索非亚11月17日电 保加利亚中央选举委员会17日宣布，由于23名总统候选人均未获得半数以上选票且投票率低于50%，总统选举首轮投票未能选出总统，将于11月21日举行第二轮投票。

记者从保加利亚中央选举委员会获悉，首轮投票中，总统候选人需获得半数以上选票且投票率高于50%才可当选，否则将举行第二轮投票，选民将从首轮得票领先的两名候选人中选出总统。第二轮投票对投票率没有要求。

保加利亚中央选举委员会数据显示，首轮投票的投票率为40.16%。现任总统拉德夫获得49.42%的选票，居首位；阿纳斯塔斯·格尔吉科夫获得22.83%的选票，居次位。在第二轮投票中，选民将从两人中选出总统。

格尔吉科夫为索非亚大学校长，在本次总统选举中获得前执政党保加利亚公民党支持。拉德夫则获得保加利亚社会党、“有这样一个民族”等多个政党支持。

保加利亚14日举行总统选举和年内第三次议会选举。根据保加利亚宪法，总统由选民直选产生，任期5年，可连任一次。

拉德夫在2016年11月举行的总统选举中获胜，于2017年1月就任保加利亚总统。他的任期将于2022年1月结束。

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