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菲政府应对新冠疫情总协调人：中国疫苗保护了菲律宾人民

2021年11月17日17:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷11月17日电 （记者赵益普）11月17日上午，菲律宾政府采购的中国科兴新冠疫苗顺利运抵马尼拉国际机场。这批疫苗由菲律宾政府通过亚洲开发银行采购，并由菲律宾航空公司承运。

菲律宾政府应对新冠疫情总协调人卡利托·加尔韦斯在机场出席疫苗移交仪式时表示，菲律宾人民感谢科兴和中国政府提供的“救命疫苗”，这些疫苗帮助保护了菲律宾人民。稳定、持续、大量的中国疫苗帮助启动了菲律宾全国疫苗接种计划，也帮助菲律宾实现了一天接种150万人的目标。“中国是菲律宾的真朋友，科兴公司是菲抗疫的可靠伙伴。”加尔韦斯说。

菲卫生部数据显示，截至11月16日，超过3180万菲律宾人已接种完两剂疫苗，约占总人口的29%。随着疫苗接种率稳步提升，菲律宾确诊病例数显著下降，11月16日实现了11个月以来单日新增确诊首次降至1000例以下。同日，菲律宾食品与药物管理局局长恩里克·多明戈宣布，已经批准中国科兴疫苗作为加强针在菲律宾接种。

(责编：刘洁妍、常红)

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