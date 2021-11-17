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“数读”一周全球疫情：欧洲地区过去一周感染率全球最高

2021年11月17日16:55 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦11月16日电 世界卫生组织16日发布的全球新冠疫情周报显示，欧洲地区过去一周内，每10万人7天内新增确诊患者达到230人，为全球最高。

　　欧洲地区疫情形势严峻，新增确诊病例比前一周增加8%，新增死亡病例比前一周增加5%，是全球唯一一个两项数据双增加的地区。

　　世卫组织数据显示，在11月8日至14日的这一周，全球新增确诊病例超过330万例，比前一周增加6%；新增死亡病例近5万例，与前一周持平。

　　在世卫组织划分的全球6个区域中，这一周，欧洲地区、美洲地区和西太平洋地区新增确诊病例都比前一周小幅上升，东南亚地区、东地中海地区和非洲地区较前一周有所下降，其中非洲地区下降幅度最大，达33%。

　　在新增死亡病例方面，欧洲地区、非洲地区和东南亚地区较前一周有所增加，东地中海地区、西太平洋地区和美洲地区较前一周有所下降，东地中海地区下降幅度最大，达14%。

　　这一周，新增新冠确诊病例居全球前5位的国家是美国、俄罗斯、德国、英国、土耳其。

　　世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间16日17时28分（北京时间17日零时28分），全球确诊病例较前一日增加427515例，达到253640693例；死亡病例增加6412例，达到5104899例。

(责编：刘洁妍、崔越)

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