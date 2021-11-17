新华社贝鲁特11月16日电（记者刘宗亚）到访的土耳其外长恰武什奥卢16日与黎巴嫩多位领导人举行会谈，表示土耳其愿意帮助黎巴嫩解决与海湾国家的外交风波。

恰武什奥卢先后会见了黎巴嫩总统奥恩、议长贝里、总理米卡提和外长哈比卜。恰武什奥卢在与哈比卜举行的联合记者会上说，他这次访问旨在重申土耳其对黎巴嫩的支持，希望黎巴嫩通过对话解决与海湾国家的外交风波，并表示土耳其愿意帮忙解决这个问题。

黎方领导人期盼以对双方都有利的方式加强与土耳其的贸易关系，并希望在旅游和能源领域开展合作，同时呼吁土耳其协助黎巴嫩确保叙利亚难民安全返回家园。

黎巴嫩与海湾国家的外交风波始于卡塔尔半岛电视台10月26日在一档节目中播放了一段黎巴嫩新闻部长乔治·库尔达希有关也门局势的言论。库尔达希在接受采访时尚未被任命为黎新闻部长。当时作为黎著名主持人的库尔达希说，沙特阿拉伯主导的多国联军在也门参与的战争是“荒谬的”，他们在战争中“袭击也门人民”，也门胡塞武装在进行“自卫战争”。此事引发沙特等海湾国家强烈抗议，沙特、巴林、科威特等国纷纷召回驻黎大使，并要求黎大使限期离境。

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