新华社都柏林11月16日电（记者张琪）爱尔兰政府16日宣布收紧部分新冠疫情防控措施，同时决定扩大疫苗加强针接种范围，以应对该国新冠确诊病例数持续大幅增加的现状。

爱尔兰政府在当天发表的一份声明中说，从18日午夜起，除非必要，所有人必须恢复居家办公；进出电影院和剧场必须出示新冠电子通行证；餐馆、酒吧和夜总会等场所必须在午夜12时前关门。自16日起所有新冠密接者即使已接种完疫苗且没有任何症状也必须居家隔离，直到5天内3次抗原检测呈阴性后方可取消行动限制。

爱尔兰政府当天还决定，将新冠疫苗加强针接种范围扩大到50岁至59岁的人群和16岁至59岁有基础疾病的人群。此前爱尔兰只为60岁以上人群和医务工作者等接种加强针。

自爱尔兰政府10月22日起取消绝大多数疫情防控措施后，该国新冠确诊病例数、住院和重症病例数都出现大幅增加态势，给当地医疗系统带来巨大压力。

爱尔兰卫生部16日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例4407例，正在住院的新冠患者614人，其中114人在重症病房接受治疗。爱尔兰卫生服务执行局首席运营官安妮·奥康纳日前对当地媒体说，由于近期新冠患者大幅增加，全国医疗系统收治能力已接近饱和。

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