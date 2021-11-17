新华社日内瓦11月16日电（记者陈斌杰）总部位于瑞士日内瓦的世界贸易组织16日发布《2021世界贸易报告》。报告探讨了全球贸易体系在面对危机时的脆弱性与韧性，强调多边和区域贸易合作有利于全球应对未来危机。

世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉在报告中说，世贸组织需要为增强经济韧性作出更多贡献，因为未来自然和人为风险及灾难或日益增加。提高贸易措施透明度和可预测性非常重要，有助于决策者和企业做出明智决策。

报告认为，当今以深度贸易联系为特征的全球经济尽管更容易受到冲击，但在遭受冲击时也更具韧性。那些试图通过破坏贸易一体化来增强经济韧性的政策，例如鼓励生产回流和自给自足，其效果往往适得其反，而更多区域和多边合作则有利于增强经济韧性。

报告指出，新冠疫情造成的健康和经济危机是对世界贸易体系的一次大规模压力测试，对全球供应链造成了前所未有的冲击。但世界贸易体系比危机开始时许多人所预期的更具韧性，供应链迅速适应，包括重要医用物资在内的货物继续跨境流动，许多经济体逐渐开始复苏。

报告认为，在强有力的国际贸易规则支持下，在多边或区域层面开展更多贸易合作，有利于避免和减轻风险，有效应对冲击并从中恢复。

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