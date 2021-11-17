新华社华沙11月16日电（记者张章）欧洲法院16日做出裁决，认为波兰司法部长可以调任法官到更高一级法院并有权无需理由随时终止调令的办法违反欧盟法律。

欧洲法院在一份声明中说，波兰现行的这种办法不被欧盟法律所允许，即兼任总检察长的司法部长可以将法官调任到更高一级法院，同时有权不需说明原因随时终止调令。欧洲法院认为上述办法妨碍司法独立。

欧洲法院还表示，调任法官的具体办法中应包含必要保障，防止调任成为对司法判决施加政治影响的工具。

波兰司法部副部长卡莱塔在社交媒体上说，欧洲法院的这一裁决是“破坏波兰司法系统的又一次尝试”。

波兰政府一系列具有争议的司法改革招致欧盟不满，欧洲法院多次就相关问题做出裁决。今年7月，欧洲法院裁决，要求波兰暂停去年设立的一个专门针对法官的纪律审查机构，但波兰政府拒绝执行，波兰宪法法院称波兰国内法律对欧盟法律具有优先权。10月27日，欧洲法院裁决波兰每天向欧盟委员会支付100万欧元罚款，直至其执行欧洲法院7月的裁决。

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