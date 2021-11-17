人民网巴黎11月17日电 （记者刘玲玲）“一起向未来——北京冬奥推介会”16日在法国巴黎中国文化中心举办，来自中法两国的文化、艺术和体育界人士、华人华侨代表等100余人出席了活动。

巴黎中国文化中心主任佘明远在致辞中说，80天后，北京这一世界首座“双奥之城”将张开双臂，迎接来自世界各地的冰雪健儿共襄盛会。值此之际，巴黎中国文化中心特别举办本次冬奥推介会，向大家介绍中方为此次冬奥会所做的各项筹备工作，与大家分享2022北京冬奥会的愿景和理念。

推介会通过视频、图像、文字等多方位展示了北京冬奥会会徽、体育图标、吉祥物、火炬、奖牌等，详细讲解了“冰立方”“冰丝带”“雪如意”等冬奥各大场馆所使用的先进科技，以及冬奥各场馆及设备设施建设中所秉持的“绿色办奥”理念。此外，巴黎中国文化中心新媒体专员还介绍了冬奥会坚持生态优先、资源节约、环境友好所采取的举措，包括“水立方”如何变身“冰立方”，五棵松体育馆用6小时即可实现“冰篮转换”，所有竞赛场馆将100%采用绿色电力，四个冰上项目场馆采用新型二氧化碳制冷剂，碳排放趋近于零等等。

推介会反响热烈，受到在场来宾一致好评。法兰西院士、负责中心工程改造的法国知名建筑师贝尔纳·德穆兰在听完推介会后表示：“北京冬奥场馆恢弘、现代，其中蕴含的科技和智慧更是令我大为震撼！我相信北京冬奥会届时一定会给全世界带来惊喜。”

法国体操名将格雷戈里·阿尔康则表示：“感谢北京为给运动员们营造一个便利、舒适、安全、人性化的比赛环境所付出的辛苦努力，相信运动员们在这样先进的场馆一定能创造出更多佳绩。”前法国国营电视台常驻中国首席记者夏翁表示：“我曾有幸报道过2008年北京奥运会，亲眼见证了那届奥运会的成功，我相信明年的冬奥会一定会更加令世界瞩目。”

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