新华社东京11月17日电（记者姜俏梅）中国驻大阪总领馆16日举办“峥嵘岁月，原点回眸”中国女排在日本大阪首夺世界冠军40周年纪念活动，各界人士共同回顾40年前激动人心的历史时刻，畅叙女排精神和中日体育友好交流佳话。

1981年11月16日，在大阪举行的第三届女排世界杯比赛中，中国女排以七战全胜的成绩首次夺得世界冠军。“学习女排，振兴中华”成为一代中国人的精神印记。

中国驻日本大使孔铉佑在致辞中说，体育是超越国界的全人类共同语言，也是联通中日两国民众的重要纽带。中日都是竞技体育大国，在赛场上同场竞技为两国民众增添了越来越多的共同话题，拉近了心理距离，增进了友好感情。东京奥运会的友好互动为两国民众留下不少暖心时刻。北京冬奥会已进入倒计时，欢迎日本冰雪健儿“相约北京”，“一起向未来”。

日本大阪府知事吉村洋文表示，1981年在大阪举办的女排世界杯至今仍然作为一段美好记忆激励着许多人，今后大阪府将丰富地方间交流形式，推动对华友好合作取得更大发展。

对于首夺世界冠军的激动时刻，当年中国女排主力孙晋芳、杨希记忆犹新。她们表示退役后女排精神仍像一面旗帜，继续指引她们在各自领域为国家体育事业发展做贡献。

中国驻大阪总领事薛剑说：“再过80天，冰雪健儿们又将相约北京。就像大阪带给我们美好记忆一样，冬天的北京同样会给世界各地人民留下许多难忘的回忆，让我们共同期待。”

活动中播放了已故日本女排功勋教练大松博文的纪念短片，回顾了大松应周恩来总理邀请指导中国女排训练的往事。日本电视剧《排球女将》女主角小鹿纯子扮演者荒木由美子也应邀参加了活动。她表示愿意继续做好日中交流的桥梁，期待明年北京冬奥会、杭州亚运会顺利举办。

纪念活动全程向中日两国民众直播，近7000人在线观看， “祖国至上，团结协作”“女排精神，冠军品质”“向女排学习，做自己人生的冠军”等近2000条弹幕刷屏，互动氛围热烈。

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