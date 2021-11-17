论坛开幕式现场。中国宋庆龄基金会供图

人民网北京11月17日电 2021年宋庆龄儿童发展国际论坛于16日在北京举办。论坛由中国宋庆龄基金会、中国福利会共同主办，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心承办，教育部、中国教育国际交流协会分别担任指导和支持单位。论坛以“起航 领航 护航——儿童发展与未成年人保护”为主题，围绕《未成年人保护法》、未成年人保护实践及儿童发展进行深入研讨。

十二届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席、中国福利会主席王家瑞以视频方式为论坛开幕式致辞。中国宋庆龄基金会常务副主席杭元祥，教育部原副部长、中国教育国际交流协会会长刘利民，中国儿童中心主任苑立新，民政部儿童福利司副司长李婉丽等出席开幕式。国内外嘉宾和专家学者主要以视频方式出席论坛开幕式和研讨活动。

王家瑞表示，近两年来，虽然深受疫情不利因素的影响，但我们始终怀着克服困难挑战的坚定决心、对各国青少年儿童的关爱之心、助力“童心相通”“童心相连”的满满信心，以线上线下相结合的方式，成功举办了两届宋庆龄儿童发展国际论坛。论坛聚焦青少年儿童发展这个深得各国、各方关注的重要议题，话友谊、促交流，谈问题、找对策，集众智、聚合力，实现了预期目标，取得了积极成果。

王家瑞指出，今年是中国共产党成立100周年，是中国“十四五”规划开局之年，也是未成年人保护事业取得重要成果的一年。在这一年里，中国实施了新修订的《未成年人保护法》，颁布了《家庭教育促进法》，发布了《2021-2030年中国儿童发展纲要》和《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》，持续开展了“团圆行动”“护校安园”“健康儿童行动”等一系列旨在促进青少年健康成长和发展的专项计划。今年的论坛以“儿童发展与未成年人保护”为主题，可谓恰逢其时，具有很强的现实意义。中国宋庆龄基金会、中国福利会愿进一步发挥自身优势，加强与中外机构的合作，汇聚各方资源力量，为青少年儿童事业加油助力。

刘利民以“保障未成年人受教育权，促进青少年全面发展”为题发表了主旨演讲，全面阐述了我国在保障未成年人合法权益、促进未成年人身心健康发展方面采取的一系列措施，及在推进青少年法治教育、建设平安校园和强化家校协同育人方面的工作重点。刘利民表示，青少年儿童教育是重要的社会公益事业。中国宋庆龄基金会一直致力于提高教育质量、扩大教育资源、促进教育公平，为教育事业的发展和青少年儿童的健康成长做出了积极贡献。中国教育国际交流协会愿与基金会一道，与各国关心教育事业的专家学者加强沟通、共商合作、引领发展，共同为青少年儿童的健康成长和建设高质量教育体系作出更大努力和更多贡献。

开幕式上，联合国开发计划署驻华副代表戴文德、韩国21世纪韩中交流协会会长金汉圭、芬兰驻华使馆教育文化参赞时明睿、英国国际教育协会主席布兰登·威格纳尔以视频方式致辞。乌兹别克斯坦学前教育部部长阿格列宾娜·申通过中国驻乌兹别克斯坦大使馆表达对本届论坛成功举办的美好祝愿。

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