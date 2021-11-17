人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

秦刚谈美国飞虎队来华抗战80周年：中美应传承两国人民经过战火淬炼的友好情谊

2021年11月17日09:31 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿11月16日电 （记者张梦旭）11月16日，中国人民对外友好协会在北京举办中国空军美国志愿军援华航空队（飞虎队）来华抗战80周年纪念活动。中国驻美国大使秦刚以视频方式致辞。

秦刚大使表示，80年来，“飞虎队”的佳话在中美两国代代相传，历久弥新。中国在广西桂林修建了“美国飞虎队桂林遗址公园”，在“飞虎队”总部所在地昆明设立了“飞虎队”纪念馆，美国“飞虎队”成员和后代曾多次访华，捐赠“飞虎队”使用过的运输机等珍贵文物，邀请当年救助过美国军人的中国老百姓访问美国，老友重逢，共同缅怀两国人民相互支持、共同战斗的峥嵘岁月。

秦刚大使指出，当前中美关系正面临严峻考验。中美应传承两国人民经过战火淬炼的友好情谊，不应走向误解误判甚至冲突对抗，实现不同政治制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国相互尊重、和平共处、合作共赢，肩负起共同应对抗击疫情、经济复苏、气候变化等全球性挑战的重要责任，为子孙后代建设一个和平、繁荣、稳定的世界！这正是我们今天纪念和弘扬“飞虎队”精神的价值所在。

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部