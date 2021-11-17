人民网华盛顿11月16日电 （记者张梦旭）11月16日，中国人民对外友好协会在北京举办中国空军美国志愿军援华航空队（飞虎队）来华抗战80周年纪念活动。中国驻美国大使秦刚以视频方式致辞。

秦刚大使表示，80年来，“飞虎队”的佳话在中美两国代代相传，历久弥新。中国在广西桂林修建了“美国飞虎队桂林遗址公园”，在“飞虎队”总部所在地昆明设立了“飞虎队”纪念馆，美国“飞虎队”成员和后代曾多次访华，捐赠“飞虎队”使用过的运输机等珍贵文物，邀请当年救助过美国军人的中国老百姓访问美国，老友重逢，共同缅怀两国人民相互支持、共同战斗的峥嵘岁月。

秦刚大使指出，当前中美关系正面临严峻考验。中美应传承两国人民经过战火淬炼的友好情谊，不应走向误解误判甚至冲突对抗，实现不同政治制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国相互尊重、和平共处、合作共赢，肩负起共同应对抗击疫情、经济复苏、气候变化等全球性挑战的重要责任，为子孙后代建设一个和平、繁荣、稳定的世界！这正是我们今天纪念和弘扬“飞虎队”精神的价值所在。

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