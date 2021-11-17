人民网联合国11月16日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军16日在安理会预防外交促进和平与安全问题公开会上发言强调，当前世界正在发生复杂深刻变化，国际社会需要对预防外交加深认识，加大投入。

张军说，76年前，我们的先辈在《联合国宪章》中郑重承诺，“采取有效集体办法，以防止且消除对和平之威胁”。多年来，联合国及会员国以此为行动指南，积极开展预防外交，既有成功故事，也有重要教训。

张军表示，预防外交重在预防。在危机早期及时采取恰当行动，能够起到事半功倍的效果。关键是要形成一套系统、科学、有效的预防外交战略，充分利用斡旋、调解手段，强化早期预警机制，支持联合国秘书长发挥独特作用。早期预警既要早发现重大问题，防患于未然，也要避免导致过度反应、不当介入。

张军指出，开展预防外交要着力解决冲突根源。应急处理只能暂时避免或推迟危机，只有消除冲突根源才能实现持久和平稳定。我们要支持冲突国家完善治理体系，提高治理能力，坚持以人民为中心，一心一意谋发展，探索符合本国国情的发展道路。要采取切实行动支持有关国家与贫困、饥饿作斗争，加大教育、卫生、基础设施和其他公共服务投入，这些都是加强国家认同、促进社会团结的重要手段。主要经济体要奉行负责任的经贸政策，防止国际经济金融市场动荡，这对发展中国家的经济发展和社会稳定都有重要意义。

张军强调，开展预防外交要尊重当事方主导权。预防外交必须坚持《联合国宪章》宗旨和原则，遵循主权平等、不干涉内政等国际关系基本准则。成功的预防外交方案必然立足于具体情况，由当事方主导，没有统一适用模板。预防外交绝不能成为干涉内政的借口。历史一再证明，粗暴干涉别国内政，在发展中国家强加治理模式，甚至搞拉一派打一派，往往导致这些国家发生内部冲突。

张军表示，开展预防外交还应加强协调，形成合力。国际社会要重申对多边主义的承诺，支持联合国发挥核心作用，加强联合国系统内部协调。联大是联合国最具代表性的机构，是会员国对话合作、凝聚共识的重要平台。经社理事会在推动经济发展，促进和平稳定方面具有专业优势。国际法院是联合国主要司法机关，致力于促进国际法治、和平解决争端。秘书处对于加强联合国系统内的协调具有重要作用。这些机构应根据各自职权开展工作，同时保持沟通配合。中方支持建设和平委员会结合自身授权，同安理会加强互动，为预防冲突发挥更大作用。安理会要进一步加强与非盟等区域组织合作，注重发挥他们在预防和解决本地区冲突方面的独特优势。

张军表示，中方对古特雷斯秘书长近日提交“我们的共同议程”报告表示欢迎。报告中建议加大对预防外交的关注和投入，制定“新和平纲领”，通过切实有效措施，管控新的安全风险。报告特别指出，应提供有针对性的发展援助，帮助解决冲突根源。中方期待同会员国深入讨论，加强合作，明确后续思路，努力将报告提出的愿景逐步转化为现实，构建和平、安全的美好世界和我们的共同未来。

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