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利比亚“国民军”领导人宣布参加总统选举

2021年11月17日08:36 | 来源：新华网
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　　新华社突尼斯11月16日电（记者潘晓菁）的黎波里消息：利比亚“国民军”领导人哈夫塔尔16日宣布将参加定于12月举行的总统选举。

　　哈夫塔尔在利比亚一家电视台播出的讲话中，宣布了参选决定。他表示，举行总统和议会选举是利比亚摆脱危机的唯一途径。

　　哈夫塔尔说，今天利比亚面临两条道路，即自由与和平之路，以及紧张、荒谬、冲突之路，利比亚人必须在两者之间做出选择。

　　今年2月5日，在联合国主持下，利比亚政治对话论坛会议在瑞士日内瓦选举产生利比亚统一临时行政机构。根据利比亚政治对话论坛公布的路线图，利比亚预计于12月24日举行总统和议会选举。10月5日，利比亚国民代表大会决定将议会选举推迟至2022年1月举行。

　　卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚两大势力割据对峙。民族团结政府和支持它的武装控制首都的黎波里等西部地区，得到土耳其、卡塔尔等国支持；国民代表大会与“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市，获埃及、俄罗斯、沙特阿拉伯等国支持。

(责编：高歌、燕勐)

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