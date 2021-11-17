人民网阿布贾11月16日电 （记者姜宣）15日，驻尼日利亚使馆与尼执政党全体进步大会党举办“共建人类命运共同体——执政党的使命与贡献” 主题研讨会。驻尼日利亚大使崔建春主持会议，中共中央对外联络部部长助理李明祥视频参会并致辞，全体进步大会党过渡委员会全国书记阿克潘乌都埃德希率该党35名高级干部参会，尼前常驻联合国副代表萨基大使、总统青年学生事务高级特别助理代表伊斯亚库及当地学者、媒体记者等20人与会。

李明祥介绍了十九届六中全会的重要意义和取得的重要成果，表示执政党应主动承担历史赋予的责任，为推动构建人类命运共同体不懈努力，作出新的贡献。面对新形势，中国共产党愿同尼全体进步大会党一道，引领两国加快落实习近平主席与布哈里总统达成的重要共识，加强治国理政经验交流，弘扬全人类共同价值，共同做构建人类命运共同体的引领者、践行者、贡献者。

阿克潘乌都埃德希表示，中国共产党十九届六中全会日前成功举行，尼全体进步大会党对此表示热烈祝贺。全体进步大会党与中国共产党有许多共同点，其中之一就是以服务人民为宗旨。中国共产党领导中国取得巨大发展成就，全体进步大会党愿进一步加强与中国共产党交流合作，学习借鉴国家治理经验，推动两国制造业、基础设施、电力供应、技术转让、青年交流等领域合作，更好造福两国人民。

崔建春表示，今年是中国共产党成立100周年，中国共产党十九届六中全会历史意义重大。中国共产党确立的习近平总书记在党中央和全党的核心地位，确立的习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了人民共同心愿，对推进民族复兴进程具有决定性意义。崔大使以图、表等形式介绍了中国共产党的领导组织体系和历届中央委员会全会工作重点，并从中国共产党四个历史发展阶段主要成就与精神内涵、伟大实践的历史意义、领导革命与国家建设历史经验、全过程人民民主、十八大以来发展成就等11个方面深入介绍了中国共产党发展历程与治理经验。

萨基祝贺中共十九届六中全会召开并通过极其重要的历史决议，高度赞赏和钦佩中国共产党过去一百年来，尤其是近10年所取得的巨大成就，称赞中国共产党以人民为中心，成功消除极端贫困，建成小康社会。中尼两国要以多种形式加强合作，共享治国经验。伊斯亚库表示，尼中交流合作基础稳固，实现国家富强是两国共同目标，愿同中方一道加强两国青年交流，共创美好世界。

会后，崔建春接受尼国家电视台、非洲独立电视台、尼通社及《每日信报》《领导者报》《国民报》等媒体联合采访，就两国政党交流、青年互动、合作应对尼国内安全挑战等回答了记者提问。

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