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俄国防部：俄太空试验不会构成威胁

2021年11月17日08:32 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科11月16日电（记者黄河）针对美方指责俄罗斯太空试验威胁外空活动的说法，俄国防部16日发表声明说，俄罗斯15日进行的太空试验不会对在轨空间站、航天器和太空活动构成威胁。

　　声明说，俄罗斯国防部15日成功进行一次太空试验，击毁一颗1982年以来一直处于轨道上但目前已被废弃的“处女地-D”型卫星。被击毁卫星的碎片已被列入俄外层空间监控系统目录并被持续追踪，直到这些碎片不复存在。

　　美国太空司令部15日指责俄罗斯这次试验产生大量“可追踪的轨道碎片”，将对人类外空活动构成持续数年的威胁。美国航天局官员15日也表示，由于俄进行的太空试验产生大量卫星碎片，国际空间站的宇航员不得不采取紧急安全措施。

　　俄国防部在声明中回应说，美国确切地知道，按照试验时间和轨道参数，所产生的碎片未曾也不会对在轨空间站、航天器和空间活动构成威胁。

　　另据塔斯社16日报道，俄外长拉夫罗夫当天表示，美国不应在太空试验问题上对俄罗斯进行毫无根据的指责，而应坐在谈判桌前讨论其在该领域的关切。

(责编：高歌、燕勐)

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