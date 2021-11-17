新华社布鲁塞尔11月15日电（记者林浩 李骥志）北约秘书长斯托尔滕贝格15日在布鲁塞尔北约总部会见乌克兰外长库列巴时说，俄罗斯军队近期在乌克兰边境附近大规模集结，北约对此保持警惕。

斯托尔滕贝格表示，北约正在密切监视局势，并将继续在盟国之间以及与乌克兰和欧盟等合作伙伴进行磋商。

他强调，“北约与乌克兰站在一起”，北约及其盟国将继续向乌克兰提供重要的政治和实际支持，帮助增强乌克兰的能力，包括为乌克兰的武装部队提供培训。

斯托尔滕贝格称，北约在黑海地区及波罗的海地区的存在是一种防御性存在，北约对乌克兰的支持对俄罗斯没有威胁，北约与乌克兰密切磋商的部分原因是为了防止边境态势升级，并呼吁俄罗斯缓和紧张局势。

美国《政治报》网站11月1日发表多张卫星图片称，俄罗斯在俄与乌克兰边境地区部署兵力。俄总统新闻秘书佩斯科夫2日说，这些卫星图片是“低端的爆料”。佩斯科夫说，照片上所谓的“与乌克兰边境地区”实际上是俄斯摩棱斯克州的叶利尼亚，该地区不与乌克兰接壤，而是毗邻白俄罗斯。

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