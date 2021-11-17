人民网联合国11月16日电 （记者李晓宏）当地时间11月15日，安理会举行索马里制裁措施延期决议表决会，中方投了弃权票。这是安理会连续第三年未能就索马里制裁措施延期决议达成一致。中国常驻联合国副代表戴兵在表决后发表解释性发言。

戴兵说，中方一贯认为，安理会采取的制裁措施，应充分考虑有关国家局势最新进展，以利于巩固积极态势，推动政治进程。当前，索马里国家重建持续取得进展，安全能力逐步提升。索政府制定并更新索马里过渡计划，展现出独立承担安全责任、自主掌握本国命运的意愿和决心。在此形势下，安理会应根据索马里政府要求，逐步调整对索武器禁运措施，帮助索政府提升安全能力，恢复国家权力。

戴兵说，遗憾的是，决议没有为实现上述目标作出足够调整，未能切实解决索马里政府的关切，同时又扩充了一些新的授权，这同解除对索武器禁运的大方向不符。索马里还多次对金融信息泄露给索人员机构带来安全隐患表示担忧，决议也没能妥善解决这一问题。鉴此，中方不得不对决议投了弃权票。

戴兵表示，中方始终本着建设性态度参与决议草案磋商，最大限度展现灵活，致力于就案文内容寻求共识。安理会本有机会就案文达成共识，很遗憾这一目标最后未能实现。希望所有成员都能为达成共识付出最大努力。

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