西班牙马略卡岛一名护士为附近社区的老年人上门接种新冠疫苗。

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巴西锡诺普市为老年人提供健康讲座。

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法国波尔多一家养老机构的护理人员在进行老年人模拟体验，以更好地了解老年人的生活需求和困难。

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日本千叶县，老年选手正在为铁人三项比赛做准备。

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法国巴黎特洛卡代罗老年公寓一处露天平台。

本报记者 刘玲玲摄

扶持养老产业化发展、打造老年友好型城市、创新社区居家养老模式、鼓励老年人继续发光发热……面对人口老龄化挑战，各国从实际情况出发，政策帮扶，投入加大，努力满足老年人多方面需求，让老年人安享幸福晚年

巴西——

建设老年友好型城市

本报记者 李晓骁

65岁的伊丽莎白·特鲁内退休后从巴西的大城市搬到了圣保罗州海滨城市桑托斯。在巴西，像她这样的“银发移民”还有不少。据巴西长寿研究所不久前发布的报告称，圣保罗州集中了巴西最适宜老年人居住的城市，其中桑托斯市位居榜首。该报告参考了医疗保健、社会福利、社会安全、政府财政等50个指标，对巴西876个城市进行了评估。

桑托斯市有43.36万居民，其中60岁以上的人群占比超过20%。该市不仅气候温和，适宜老年人居住，政府推出的多项关怀措施也是吸引银发族在此养老的重要原因。“我在这里感到非常舒适和便利，政府和社区为我们提供了很多帮助。”特鲁内表示，她几乎每天都会到社区的公园锻炼，那里有免费的健身场所和专业的教练。此外，桑托斯还有许多针对老年人的免费展览、演出和电影。

“多年来，我们一直在倡导‘积极老龄化’概念。”桑托斯市社会发展秘书处老年人政策协调员安娜·碧昂卡表示，早在2016年，桑托斯就发起“无障碍桑托斯”行动，鼓励商业机构提供无障碍服务。政府还在海滩设置了“两栖”沙滩椅，这种带轮的沙滩椅可以让老年人或行动不便者在沙滩沐浴阳光或是下水亲近海洋。该服务不仅免费，还有政府工作人员陪同，让老年人更加安全便利地亲近自然。“这些只是桑托斯为建设老年友好型城市努力的一部分。”碧昂卡说，该市还针对老年人开设了金融、摄影、艺术治疗等课程，让老年人老有所学、老有所乐。

新冠肺炎疫情防控期间，桑托斯市专门举行线上教育活动，指导老年人如何保持卫生健康，如何排解因疫情导致的心理情绪，还向全市推广敬老教育，以降低针对老年人暴力事件发生的可能性。“我们向老年人提供生理和心理方面的知识，希望他们拥有更多自主能力。我们的目标是让老年人的生命更加灿烂。”碧昂卡表示。

2020年，巴西60岁以上人口达到2990万，不断加深的人口老龄化给巴西带来巨大挑战。“人们尤其是年轻人必须认识到老龄化的现状，这是建立老年友好型城市的重要环节。”碧昂卡认为，教育是保障老年人生活质量的重要手段。为老年人提供有针对性的教育，能够让他们的生活增添色彩、提高质量；对年轻人开展“老龄化”教育，有助于消除代际隔阂，促进家庭和社会的和谐。

2019年桑托斯市政府和该市公立学校开展“长寿教育网络”试点项目，教育学生如何与老年人相处，跨越代际障碍，今年这一项目正覆盖更多学校。政府还会开发一个数字平台，让更多的家庭参与到长寿教育当中。“桑托斯市的教育工作是服务老年人口的典范。”长寿研究所执行董事恩里克·诺亚说，政府必须认真对待人口结构的变化，能否利用好各方资源为老年人创造幸福生活，不仅体现出政府的执政能力，更体现出社会的整体包容度。“一个城市如果能做好准备为老年人口提供高质量生活，那么这个城市也适宜各个年龄层的人群在此生活。”

新加坡——

鼓励有条件的老人重返职场

本报记者 刘 慧

新加坡的吴先生今年64岁，已到法定退休年龄的他没有选择回家安享晚年，而是继续在之前的工厂上班。现在他每周工作4天，月收入1000多新元（1新元约合4.8元人民币），可以享受公司班车接送和早午餐的福利。吴先生的子女担心父亲太辛苦，希望他回家休息，但吴先生对目前的生活状态很满意：“在工厂里可以和同事一起聊天，一起做事。生活更丰富，心情更愉悦，身体也变好了。”

吴先生的情况不是个例。随着人均预期寿命增长，健康水平、教育水平持续提高，许多到达退休年龄的新加坡人希望在工作领域保持活跃。新加坡政府出台了多种措施，鼓励有条件的老年人重返职场，为社会发挥余热的同时缓解人口老龄化带来的劳动力减少等问题。

近年来，新加坡人口老龄化趋势加速。截至今年6月，65岁及以上人口占总人口的比重为17.6%，预计到2030年，该比例将达到约1/4。新加坡于2012年开始实施《退休与重新雇佣法令》，为老年人再就业提供法律保障。该法令推出后几经调整，目前规定雇主必须为年满62岁法定退休年龄、符合条件的员工提供再就业的机会，重新受雇年龄上限为67岁。如果雇主无法提供合适的工作岗位，需要为其支付5500至1.3万新元的雇佣援助金。主动雇用65岁及以上员工的企业还能获得政府提供的特别就业补贴。政府还为老年人提供各种培训，帮助他们提升技能，适应社会发展需求。

吴先生所在工厂的行销与公关经理胡彩琳表示：“聘请退休员工对公司和员工而言是双赢，既让公司填补用人空缺，也让退休员工有生活目标，帮助他们保持健康活跃。”据她介绍，公司将政府补贴用于采购新设备、运用新技术，使老年人的工作更省劲、更安全。65岁的公务员刘友发也选择了继续工作，他说：“我喜欢跟其他人分享知识，这也是实现自我价值的一种方式。”他主动请缨参与单位的无人机工作小组，与同事一起为超过100人提供培训。

除了为有能力、有意愿工作的老年人提供工作机会，新加坡还通过中央公积金制度为民众的退休生活提供保障。中央公积金制度是一项强制性储蓄计划，经过多年的完善，目前已覆盖新加坡人的养老、住房、医疗、教育等多方面需求，成为全面的社会保障体系。在该制度下，当公积金账户户主年满55岁时，会自动建立退休账户，其中的余额转为退休存款。政府根据通胀情况和平均生活水平，定期公布最低退休存款。例如，2021年年满55岁户主的基本存款额为9.3万新元，不足需补齐，到65岁时，户主每月可领取770至830新元的退休金。退休存款越多，每月能领取的退休金越高。截至2020年12月，新加坡中央公积金制度惠及人数达410万，为民众的退休生活提供了基本保障。

法国——

推动养老服务产业发展

本报记者 刘玲玲

在位于法国巴黎16区的特洛卡代罗老年公寓里，一场关于法国喜剧电影的讲座刚刚结束。通过观看经典电影片段、回顾动人配乐，老人们度过了一个愉快又充实的下午。特洛卡代罗老年公寓是欧洲最大养老康复集团——法国欧葆庭集团在巴黎建设的项目之一。近年来，法国采取一系列措施积极推动养老服务产业发展，进一步提高养老服务质量。

特洛卡代罗老年公寓环境整洁、视野开阔，无论是公寓整体设计，还是内部适老化设施，都充分考虑到老年人生活的便利性和舒适度。这里提供饮食、沐浴、洗衣、文娱和医疗保健等服务及设施，有专业的医护人员，还会定期举办讲座、展览及多种社交活动，满足老年人的精神需求。

法国政府于2005年将包括养老服务业在内的家庭服务业纳入国家发展战略规划，2007年通过《安度晚年2007—2009》《高龄互助2007—2012》两项全国养老规划，其核心内容包括加快建设养老机构、鼓励社会资本进入养老产业。根据法国国家统计与经济研究所的数据，法国国内现有包括失能老人养老院、老年公寓等在内的养老机构超过1万家，并拥有超过70万张床位。其中，公立机构占40%，私营非营利机构占29%，私营营利机构占31%。2019年，法国养老服务行业营业额达到180亿欧元，雇用超过100万名员工。进入养老机构的老人能够获得政府相应补贴，这一措施进一步促进了法国养老机构的发展。

在政策支持下，法国近年来发展出不少成功的养老服务企业，例如建设老年公寓和医护型养老机构的欧葆庭集团，为老年人及残障人士提供上门服务和家庭护理的欧倍颐集团等。伴随数字化和智能化发展浪潮，老年人服务方面的初创企业不断涌现，诸如预防摔跤、住宅自动化、老人定位、生命体征监控、老年公寓监控等功能的创新产品受到行业关注。例如法国一家名为“Ubiquid”的科技公司推出了一款装有芯片的衣服，可对老人进行定位，防止其走失。此外，法国养老产业还聚焦慢性病治疗、家庭和社区养老、医疗跨界合作等领域，实现行业细分，打造优势企业。

据统计，截至2020年初，法国65岁以上人口比重为20.5%，到2030年法国60岁以上人口将达到2000万。法国银色经济创新研究网络“银谷”负责人热罗姆·阿诺指出，法国养老产业的发展受到政府推动和政策指引，社会资本参与程度日益提高，产业融合趋势加强，这些举措的红利正逐步显现，也为其他老龄化国家提供了经验借鉴。“随着老龄化进程加快，法国养老行业的市场需求将更加多样化，家庭自动化商品、个性化服务、自主技术等将在未来几年实现强劲发展。‘互联网+养老’这一新型养老模式也将在探索过程中创造更多经济价值及工作岗位。”阿诺表示。

西班牙——

创新社区养老服务模式

本报记者 姜 波

西班牙是全球老龄化程度最高的国家之一，据最新统计数据，西班牙65岁以上人口占总人口比例为19.77%。全国养老院有近40万个床位，仅占65岁以上人口的4%，居民申请入住等待时间长，养老问题成为严峻挑战。为解决这一问题，西班牙大力发展居家养老、上门护理、日托中心等多种形式的养老模式，缓解养老院的资源紧张。西班牙政府今年4月提出，将拿出约7.3亿欧元的复苏基金，推动各地区养老方式的转变和创新。

在西班牙卡斯蒂利亚—莱昂自治区，一种新型社区养老模式正在其下辖的多个省份推行。该自治区的萨莫拉省是西班牙老龄化程度最高的地区之一，65岁以上人口占总人口比例超过30%。为此，当地政府计划在萨莫拉省的39个市镇推动“居家养老”和“养老网络”项目，计划在未来3年半投入900万欧元，雇用专业护工为有护理需求的老人提供上门服务。护工将对这些老人的身体状况、护理需求、风险程度和居住环境等进行评估，制定居家养老服务方案。项目还提出对当地部分房屋进行无障碍改造，建设40套住房，其中30套供无房或居住条件不满足居家养老的老年人使用，10套供护工居住。

该项目还计划与当地的非政府组织、私营服务提供商等合作，共享服务网络。例如，老年人在获得上门护理服务之外，还可享受周边养老院或者日托中心的洗衣、剪发和食堂等服务。卡斯蒂利亚—莱昂自治区主席费尔南德斯·马涅科表示，这一模式可为老年人提供更多养老选择，让他们能在熟悉的环境中安度晚年。与此同时，项目将在萨莫拉省创造近百个工作岗位，有助于改善当地青年人口流失问题。未来此类模式在其他地区推广后，也有望改善各地的人口结构。

科技进步也有助于让居家养老更加便捷、安全。在卡斯蒂利亚—莱昂自治区索里亚省的一家养老院里，一个名为“酷比特”的看护机器人近期加入到工作人员行列。“酷比特”与远程协助系统相连接，能对老年人的健康状态进行监控和追踪，不仅可以提醒他们按时吃药，在发生紧急状况时发出警报，还能指导老年人进行简单锻炼，协助其与家人联系。如果该看护机器人的使用效果良好，未来将被推广至其他养老场所。在巴塞罗那的一家养老中心，虚拟现实设备能帮助老人了解家人的实时动态，可穿戴设备则被用来监测睡眠状况和危险预警等。西班牙《国家报》评论称，随着智能家居、远程协助和远程医疗等技术手段的普及，未来养老方式将出现更多创新性尝试，居家养老等社区养老模式将占据更大的份额。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年11月17日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)