本报记者 吴 杰

在智利中部比奥比奥大区首府的康塞普西翁车站，一列崭新电动列车徐徐驶出，蓝色车顶、车门，映衬着白色车身，格外醒目。由中国中车四方股份公司制造的12列电动车组日前正式投入运营，这是中国轨道列车首次开进智利。

“这是比奥比奥大区首次拥有全新且先进的列车。”智利总统皮涅拉乘车体验后表示，“这种列车速度更快、更安静、污染也小，扩大了载客量。智利民众有机会乘坐更时尚、舒适的列车，出行将更方便。”

该组列车设计时速120公里，主要用于比奥比奥大区的比奥城铁1号线、2号线和科尔托拉哈线路。该项目是智利升级轨道交通设施计划的一部分，也是这3条线路40年来首次更新轨道车辆。

车厢内，蓝色的椅面和靠背、橘黄色的拉环、浅色的内壁、宽大敞亮的车窗、先进的空调，给人以干净清爽的感觉。车门上方，醒目的蓝色字体标注着各站点名称。字体下面，则用电子装置显示出将要到达的车站名称，同时配有语音播报。新列车还设有无障碍车门，以方便行动不便的乘客乘车出行。

据悉，该车体按照最高级别的碰撞安全标准设计，采用先进的碰撞能量吸收和防爬系统。车窗采用特殊材料的隔温隔音面板，既适应寒冷多雨的气候，又能降低噪音。此外，车辆还设有撒砂装置，车辆在潮湿或雨水状态下也具备良好的牵引制动能力。

这12列新车辆投入使用后，将使比奥和科尔托拉哈线路的车次从目前每天68班次增加到每天101班次，预计每年运送乘客超过500万人次。

智利比奥城铁项目是中国首个出口智利轨道列车项目。全部12列列车于2021年3月运抵智利，并在10月中旬完成相关试验和2000公里的空载试运行。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2021年11月17日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)