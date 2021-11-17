本报记者 荣 翌

今年是苏联卫国战争爆发80周年，俄罗斯各地近来开展了一系列纪念活动，庆祝卫国战争的伟大胜利，缅怀英勇牺牲的烈士，向老兵们致以崇高的敬意。

在秋明州，人们延续种植蓝云杉纪念二战老兵的传统，“胜利森林”的面积不断扩大。在阿斯特拉罕州，近2000名师生参加了以“我们铭记士兵的壮举”为主题的27堂“勇气课”和爱国展览，重温卫国战争的历史。据悉，12月初，卫国战争纪念馆还将举办纪念莫斯科保卫战打响80周年展览，运用多媒体技术再现历史场景，许多展品将是首次展出。

随着互联网技术的发展，许多机构和团体在举行教育或纪念活动时，也越来越重视数字和网络等高科技手段的应用，吸引了大批年轻人参与，取得积极的社会反响。

日前在莫斯科，一场利用虚拟现实技术的展览，让参观者化身“胜利旗手”，见证76年前胜利旗帜升起的场景。俄罗斯国防部、俄罗斯联邦国家档案馆等机构近年来建设了大量文献数据库和数字图书馆。许多数据库不仅用于检索历史文献，还可供用户查询卫国战争期间失踪或遇难的亲人信息。

今年以来，俄罗斯联邦安全局还解密了一批二战时期的秘密文件，揭露法西斯国家的罪行，并在互联网上公布真相，受到众多网民关注。俄罗斯历史学会也正致力于在互联网上分享专业历史资源，建立在线链接库，可以链接到俄罗斯国内网站上发布的所有经过验证的历史资料。

在社交媒体平台，俄罗斯“不朽军团”近日组织了一场以11月4日“民族团结日”为主题的线上“快闪”活动，吸引了近5000名网友参与。在“人民的记忆”网站，人们不仅可以搜索二战历史相关文献资料，了解卫国战争期间的重大军事行动和人物传记，还可以参与“记忆之路”项目，在图库中发布卫国战争参与者的照片和故事。目前，该活动已吸引3400多万用户参与，构建起由数百万张照片组成的“记忆画廊”。

许多国际人士参加了相关纪念活动。近日，在克里姆林宫红墙外的亚历山大花园，来自俄罗斯、法国、美国等国的二战老兵在长明火和无名烈士墓前敬献鲜花，缅怀在反法西斯战争中牺牲的英雄。11月初，在意大利萨索洛，由伏尔加格勒市政府组织的“斯大林格勒：和平的呼唤”展览开幕，展出了斯大林格勒战役的珍贵历史图片。在塞尔维亚首都贝尔格莱德，题为“胜利者的记忆”的国际论坛吸引了40多个国家的150余位代表参加。论坛围绕在世界范围内如何保存二战历史记忆，分享各国举办纪念活动的有益经验。

作为世界反法西斯战争的主要战胜国之一，俄罗斯历来重视不断充实和强化有关二战历史的教育，用共同的二战史观凝聚全国人民的爱国热情。俄罗斯总统普京表示，历史记忆对任何一个国家来说都很重要，“俄罗斯必须尽一切努力使历史真相不被遗忘”。

（本报莫斯科11月16日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月17日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)