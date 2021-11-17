本报记者 李 琰

“感谢进博会搭建的这一重要贸易平台，参展企业收获了大订单、新客户，新产品同台竞技，推动行业创新发展，同时为包括达能在内的跨国企业融入中国高质量发展提供了重要机会。”达能全球执委会成员谢伟博近日在接受本报记者采访时表示，进博会是中国实现更高水平开放的重要窗口，各国企业都希望借此机会拥抱中国市场、共享发展机遇。

达能已连续4年参加进博会，参展规模逐年扩大，收获超出预期。本届进博会上，达能展出的近140款营养健康食品中，超九成产品参加了今年“双11”购物节热卖。

“进博会是我们最看重的国际展会之一。它所展现的开放、合作、创新、共赢等理念，让所有参与者受益匪浅。”谢伟博说，达能已累计向中国市场投放30多款新产品，“持续扩大的进博会溢出效应，为参展企业创造更多互利共赢机会”。

在谢伟博看来，进博会也为企业了解全球行业动态、洞察创新趋势提供了重要契机。“不少跨国公司带来在华研发新品，进行全球首秀，体现了中国创新能力不断提升，并与全球市场积极接轨。”他认为，中国经济持续稳步复苏，产业链供应链韧性十足，吸引外资的实力不断增强，在华加大投资和研发成为跨国企业降低疫情影响的战略布局。

去年7月，达能在上海落成达能开放科研中心；今年4月，在青岛投资建设的专业特殊营养工厂生产的首款婴幼儿配方奶粉产品“诺优能3蕴荟”全新上市。“中国迈入高质量发展阶段，消费升级趋势明显，民众对健康生活也更加重视，这都为我们加快创新、加大产业链前端布局注入了信心和动力。”谢伟博说，中国已成为达能全球创新发展的重要策源地，进一步推动公司以中国为起点、惠及全球的创新步伐。

如今，绿色发展已成为全球共识。谢伟博高度赞赏中国提出的“双碳”目标，认为中国在低碳绿色发展方面的成绩和努力，走在了世界前列。本届进博会上，达能首次将“智能塑料瓶回收机”搬进现场，倡导绿色消费。谢伟博介绍，达能旗下所有工厂正朝着减碳减排减塑的方向快速迈进，其中在华的两家脉动工厂将于2022年实现碳中和。“中国坚持绿色发展，彰显了中国对全球可持续发展的责任和担当。达能将以绿色生产助力中国绿色发展，为保护地球家园贡献力量。”

当前，世界经济复苏面临许多不稳定、不确定因素。中国全面深化改革、扩大内需，同时推动新一轮高水平对外开放，主动向世界开放市场，持续改善营商环境……“这些措施有助于中国经济维持增长态势，也将为全球产业链供应链进一步恢复和提振世界经济作出更多贡献。”谢伟博表示，中国坚定推动共建开放型世界经济，将为各国企业提供更多市场机遇、投资机遇和增长机遇。

达能已与中国国际进口博览局正式签约第五届进博会。“我们始终看好中国市场的巨大潜力。目前，中国是达能全球的第二大市场，我们计划在未来5年内将中国发展成达能全球第一大市场。”展望未来，谢伟博信心满满。

《 人民日报 》（ 2021年11月17日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)