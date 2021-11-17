本报记者 刘 慧

随着新冠肺炎疫苗接种率提高，东南亚多国正逐步放宽签证发放和旅行限制，以吸引更多国内外游客，推动旅游业快速复苏。分析认为，作为东南亚国家的支柱产业，旅游业的重启将有助于推动各国经济复苏和增长，但如何“安全地重启旅游业”、平衡疫情防控和经济发展的关系，仍然是各国政府面临的重要课题。

多国放宽旅行限制

马来西亚不久前解除跨州旅行禁令，允许已经完成新冠疫苗接种的民众自由出行。在禁令解除的第一个周末，马来西亚槟城的巴都丁宜海滩一片热闹景象，不少家庭来到这里享受休闲时光。贾米尔和家人专程从吉隆坡来到槟城度假。他说：“我们一家已经有一年多没有来槟城，现在政府放开旅行限制，我们又可以到餐厅去吃饭了。”

马来西亚柔佛州的酒店经营者也备受鼓舞。不少酒店收到大量预订和咨询，有些酒店的预订已经排到年底。迪沙鲁发展控股有限公司开发运营度假村，该公司执行董事兼首席执行官罗斯丽娜表示，民众对国内旅行的兴趣正在上升。随着相关限制措施放开，旅游业在短期内会迅速回暖。

泰国度假胜地普吉岛，从7月1日起向来自疫情低风险国家且完成新冠疫苗接种的游客开放，这被认为是泰国重启旅游业的一项尝试。据泰国国家旅游局数据显示，7月1日至10月5日期间，超过4.2万名国际游客前往普吉岛，创造了超过20亿泰铢（1美元约合33泰铢）的收入。泰国国家旅游局普吉岛办事处负责人南塔西里表示，“普吉岛旅游业呈现复苏迹象。”

新加坡政府宣布进一步放宽旅行限制后，新加坡航空公司服务中心前排起了长队。许多人涌入新航网站查看航班和机票价格。旅行社也开始忙碌起来，纷纷推出各种旅行套餐。新加坡一家旅行社表示，其一周的咨询量增加了约50倍。

受疫情影响严重的东南亚航空业也迎来复苏机遇，各大航空公司网站预订和咨询大幅增加。亚洲航空、新加坡航空等都在增加运力。亚航表示，自马来西亚政府解除跨州旅行禁令后，其移动应用程序的使用量增加了140%以上。

出台系列激励措施

在放松旅行限制、开放旅游景点的同时，各国纷纷出台优惠和激励措施，助推旅游业加快复苏。

为吸引国际游客，新加坡实施了疫苗接种者旅行走廊计划。目前，德国、文莱、韩国等11个国家加入该计划。通过该计划入境新加坡的国际游客，在完成新冠疫苗接种的情况下，入境后无需隔离，只需接受两次新冠病毒检测。现在，每天约有3000名游客通过该计划入境新加坡。针对国内游客，新加坡推出“重新探索新加坡”旅游消费券，18岁及以上的新加坡公民可领取优惠券，用于购买旅游产品。此外，新加坡旅游局还与多个国内和国际会展协会合作，计划未来3年举办各种展会和国际会议，带动新旅游业发展。

泰国从11月1日起正式接受来自63个国家和地区完整接种新冠疫苗的旅客可免隔离入境。当天，共有61架次国际航班抵达曼谷素万那普机场，迎来3000余名旅客，其中有2300名外国旅客。同时，为刺激国内旅游业发展，泰政府推出“我们一起旅游”“泰之旅”等计划。根据“我们一起旅游”计划，泰国民众到登记居住地以外的省份旅游，机票、住宿费和饮食等可获得政府40%的补贴。“泰之旅”计划则为约100万游客购买5000泰铢以上的旅游套餐提供40%的补贴。

柬埔寨10月20日正式颁布《2021—2035年暹粒省旅游业发展总体规划》，提出通过实施诸多旅游项目，包括开发优先旅游目的地、开发新旅游产品、提升旅游质量和可持续性、加强环境管理、大力改善基础设施等，以推动当地旅游业加快发展。

越南、印尼也尝试向来自疫情低风险国家符合条件的国际游客开放部分旅游目的地，包括富国岛、巴厘岛等。巴厘岛的国际机场为吸引国际航班，将在今年内对所有航空公司减免降落费。

新加坡国立大学商学院商业分析与运营管理系客座教授柯米思表示，东南亚国家采取的这些激励措施有助于刺激旅游业复苏和发展，“未来，我们将开始看到区域旅游业的增长”。

挑战和机遇并存

尽管东南亚旅游业重启势头正在增强，依然面临不少挑战。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员斯瓦格认为，鉴于旅行限制仍然相对严格，且东南亚疫情尚未结束，有些地区国家感染病例相对较高，游客可能会对到这些国家旅游持谨慎态度。政府需要应对的是，如何保证旅游行业严格遵守安全卫生规定，确保足够的疫苗接种率，并确保及时应对可能发生的感染病例增加状况。

泰国《曼谷邮报》评论说，政府面临的挑战是，如何为旅游部分放开做好准备和管理工作，以确保为民众带来最佳利益。柯米思认为，各国对疫苗接种证明的要求有所不同，需要努力给游客提供尽可能便捷且安全的旅游体验。他还表示，国际旅游要恢复到疫情前水平，尚需要不少时间。

疫情防控期间，人们出行和消费习惯发生改变，东南亚旅游业呈现一些新的发展趋势。各国政府和相关企业努力推动旅游业数字化转型。例如，越南的升龙皇城遗产保护中心通过举行线上游览活动，游客可通过360度虚拟场景在线游览历史遗迹。越南旅游总局也正计划通过一些线上平台开发新的旅游产品。新加坡野生动物保育集团推出新项目，让顾客可以通过视频与动物互动。新加坡政府则通过各种培训计划、创新项目等，助力当地旅游业数字化转型。

柯米思认为，面对保持社交距离的现实要求，游客现在更喜欢开放空间和户外活动。政府和旅游企业需要根据顾客习惯的改变，及时设计开发更多能够满足顾客需求的旅游产品。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2021年11月17日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)