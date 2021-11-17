本报记者 杨 一

11月15日，在中共中央对外联络部举办的第六届中非民间论坛开幕会上，众多非洲国家政党政要、驻华使节以线上线下方式，共叙中非民间交往的友好佳话。

“民间交往加深了非中人民的相互理解，巩固了双方友好情谊，有助于携手构建更加紧密的非中命运共同体。”中非合作论坛非方共同主席国塞内加尔总统萨勒在致辞中表示。

坦桑尼亚驻华大使凯鲁基在致辞中回顾了非中民间交往的生动往事：中国工人援建坦赞铁路、中国医疗队与非洲人民一道抗击埃博拉疫情……“非中民众守望相助、相互支持，为双方关系友好发展作出重要贡献。”

毛里求斯福尔肯公民联盟主席西伯伦作为非洲民间组织代表，以与北京市的蘑菇技能培训合作为例，高度评价非中农业领域交流互动：“非中农业合作不断深化，这在双方共同抗击疫情过程中显现出了独特价值。”他期待与中国地方机构和民间组织交流更多创新技术，拓展合作空间。

“当前全球疫情形势依然严峻，我们更应紧密团结，深化合作。”布隆迪总统恩达伊施米耶表示，该国正在为保障粮食自给自足、提高人民生活水平、完善国家教育和医疗体系而努力。愿同中方进一步深化合作，争取早日实现上述发展目标。

“中国共产党在消除贫困和治国理政方面的成功经验令人赞叹。南苏丹人民解放运动将继续向中国共产党学习成功经验。”南苏丹苏丹人民解放运动主席、总统基尔表示。

埃及前总理沙拉夫表示，全球性挑战对世界各国，尤其是发展中国家构成严重威胁。非中双方需要强化人文交流互鉴机制，更加坚定维护全人类共同价值。

本月底，中非合作论坛第八届部长级会议将在塞内加尔举行。与会人士期待，中非双方以此为契机，进一步深化民间友好合作，巩固友好情谊，共创更美好未来。

《 人民日报 》（ 2021年11月17日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)