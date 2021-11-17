詹姆斯·基莫尼奥

今年是卢旺达与中国建交50周年。50年来，两国始终真诚友好、团结合作。正如习近平主席所指出的，“中卢友谊情比山高”“中卢友好是中非友好的缩影”。

与半个世纪前相比，今天的中国和卢旺达都发生了翻天覆地的变化。过去40多年，中国经济快速发展，在减贫和促进人类发展领域取得了非凡成就，7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，这不仅鼓舞了非洲国家，也为全球发展作出了重要贡献。中国已经成为世界第二大经济体、制造业第一大国和第一大货物贸易国。卢旺达也取得了巨大的发展成就，在促进经济增长、减贫、公共安全等方面广受赞誉。通过提高农业收入、扩大非农就业机会和有效的社会保障计划、增加基础设施、发展公共服务，越来越多的卢旺达人受益于国家发展进步，生活条件也得到了改善。据统计，已有100万卢旺达人摆脱了贫困。

卢旺达有着与中国相似的发展道路。我们都立足于本国发展实际和文化传统，不照抄照搬其他国家的发展模式，在加强与其他国家合作的同时，坚决维护政策的独立性和国家主权。

50年来，卢中关系持续升温。2018年7月，习近平主席对卢旺达进行国事访问，与保罗·卡加梅总统签署了十几项双边合作协议，这些协议旨在加强双方在基础设施、电子商务、人力资源开发、民航运输、共建“一带一路”等方面的合作。这次访问进一步巩固了两国的关系，使卢中关系实现了新的发展。我认为卢中两国之所以能够保持如此紧密的关系，正是在于中国理解并支持卢旺达的国家发展愿景和发展努力，并在关键领域为我们提供帮助。

辣椒、茶叶和咖啡等卢旺达优质特色农产品，在中国找到了宝贵的市场机会，受到越来越多中国朋友的青睐。卢旺达政府通过实施改革，努力打造良好的营商环境，吸引外国投资者。世界银行《2020年营商环境报告》中，卢旺达排名东非第一、非洲第二、全球第三十八位。卢旺达和平稳定的环境为中国众多企业提供了宝贵的机遇，在卢旺达的电信、制造业等领域，我们高兴地看到越来越多的中国投资者。利用卢旺达的区位优势，中国企业可以更加便利地进入东非共同体市场、东南非共同市场、大湖国家经济共同体市场、中部非洲国家经济共同体市场等。

今天，中国正在向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进，卢旺达也正积极致力于实施“2050远景”发展规划，努力实现卢旺达经济增长、国家繁荣、人民幸福。卢中两国友好合作有着更加广阔的空间。正如保罗·卡加梅总统在第二届中国—非洲经贸博览会上所说，“我们有坚定的意愿，在未来半个世纪的合作中进一步深化两国关系。”我坚信，未来50年，卢中合作将更加紧密，更好地造福两国人民。

（作者为卢旺达驻华大使）

《 人民日报 》（ 2021年11月17日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)