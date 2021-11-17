本报记者 吴 刚 李欣怡 曲 颂 杨 一

11月16日，国家主席习近平同美国总统拜登举行视频会晤。双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分、深入的沟通和交流。接受本报记者采访的专家学者认为，在中美关系正处于十字路口的当下，此次会晤有利于增进双方相互了解，为今后一个时期中美关系发展指明了方向、注入了动力。

“体现了元首外交对中美关系发展的引领作用”

今年以来，中美两国元首已两次通电话。此次会晤是中美关系史上两国元首首次视频会晤。习近平主席在会晤中指出，中美应该相互尊重、和平共处、合作共赢。“我愿同总统先生一道，形成共识，积极行动，引领中美关系积极向前发展。”

此次会晤持续了三个半小时，超过了原定时间。“对中美关系而言，两国元首的战略引领非常重要。”中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文表示，“当前形势下，两国元首把舵引航对中美关系发展至关重要。此次会晤也体现了两国领导人对加强互动、共同推动两国关系发展的共识。”

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽表示，此次视频会晤是中美两国在关键历史节点采取的一次重大外交行动。两国元首视频会晤有助于增进双方相互了解，形成共识，管控分歧，有助于推动双边关系重回健康稳定发展的正确轨道。

“此次两国元首视频会晤是中美关系和国际关系中的一件大事。”中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓晖表示，中美两国领导人就共同关心的重要问题交换意见，这表明对话合作是解决问题的正确途径。

北京大学中外人文交流研究基地执行主任王栋认为，通过此次视频会晤，双方领导人明确了中美关系未来发展的定位。“此次视频会晤是坦率、建设性、实质性和富有成效的，体现了元首外交对中美关系发展的引领作用。”

“为推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道指明方向”

推动中美各自发展，维护和平稳定的国际环境，包括有效应对气候变化、新冠肺炎疫情在内的全球性挑战，都需要一个健康稳定的中美关系。习近平主席在此次视频会晤中就发展中美关系提出了“三点原则”和“四个方面的优先事项”。

阮宗泽认为，“三点原则”是基础，“四个方面的优先事项”为中美关系发展描绘出具体行动路线图，也是保证中美关系朝着健康稳定发展的路线图。阮宗泽说，“三点原则”和“四个方面的优先事项”，体现出中国对中美关系的主动引领和定义，也清晰展示出中国在处理双边关系和面对全球性挑战时的立场与责任担当。

“在会晤中，中方清晰地表达了自身关切。中美存在分歧很自然，关键是要建设性管控分歧，这是处理两国关系的正确途径。”王文表示，“习近平主席为新时期中美相处提出的‘三点原则’，为推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道指明方向。两国元首视频会晤有效增加了国际社会对中美关系的正面预期，向中美两国和向世界发出了强有力信号。”

王栋认为，“三点原则”是中美关系稳定、健康发展的保障。当前，双方只有在相互尊重、和平共处的基础上，才能够走向合作共赢。“‘四个方面的优先事项’为中美关系的发展提出了实现路径和具体内容，即在发挥大国担当、本着平等互利精神推动各层级各领域交往、携手应对重大国际和地区热点问题的过程中，双方只有相互尊重、相互信任，用建设性方式管控分歧，才能实现合作共赢。”

“中美加强沟通合作符合两国人民期待，也符合国际社会期待”

今年9月，习近平主席在应约同拜登总统通电话时指出，中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。中美合作，两国和世界都会受益；中美对抗，两国和世界都会遭殃。中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。在苏晓晖看来，在此次视频会晤中，习近平主席继续为这道必答题提供中国答案。“‘四个方面的优先事项’站在全人类和平进步事业的高度，为中美未来关系发展指明了方向。”

“作为世界前两大经济体，中美关系的稳定关乎两国人民的幸福和‘地球村’人类的福祉。”王栋表示，“面对能源安全、气候变化、公共卫生安全等全球性挑战，中方言出必行，作出了自己的贡献。未来，中美双方应加强沟通与合作，既办好各自国内的事情，又承担起应尽的国际责任，共同推动人类和平与发展的崇高事业。”

中国把自身发展置于全球发展大潮中。中国一再强调，在办好自己事情的同时，要为全球发展作出贡献。阮宗泽表示，美国需要认识到，美国国内有很多问题需要解决，包括抗击疫情和推动经济复苏。“当今世界面临疫情、气候变化等全球性挑战，任何一个国家都无法独善其身，各国应当同舟共济。中美加强沟通合作符合两国人民期待，也符合国际社会期待。中美关系健康稳定发展将发挥示范和带动作用，有利于团结国际社会共同应对挑战，推动全球和平稳定、繁荣发展。”

《 人民日报 》（ 2021年11月17日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)